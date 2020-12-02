中澳為假訊息交鋒 蔡英文：支持澳洲
記者劉育辰/綜合報導
calendar_today2020-12-02 15:15:46
中國外交部發言人趙立堅日前在推特上發表了一張澳洲士兵將阿富汗牧羊男孩裹著澳洲國旗割喉的畫面，引爆澳洲怒火。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更是痛批趙立堅發布假消息，要求中國立即刪文並道歉。蔡英文總統今（2）日也說，澳洲所面臨的壓力，台灣能感同身受，會評估以適當的方式，支持澳洲。
趙立堅日前在推特上發布一張澳洲士兵將阿富汗牧羊男孩裹著澳洲國旗割喉的畫面，諷刺澳洲軍人，並要求澳洲政府對阿富汗公民負責。趙立堅更酸說 :「不要擔心，我們會為您帶來和平」。但這則推文隨即引發澳洲各界不滿，總理莫里森直接對外痛批趙立堅令人反感、作嘔，要求趙立堅立刻刪文，並要中國政府向澳洲正式道歉。澳洲媒體也報導，這張圖片是假圖。針對此事，蔡英文則說，台灣跟澳洲在疫情中攜手合作、對抗疫情挑戰，尤其是初期防疫物資上的相互合作與支援。澳洲跟台灣也是理念相近的國家，共享自由、民主與人權；台貿在經貿上也有密切往來，在國際參與上澳洲也一向相挺台灣的參與，所以澳洲面臨壓力時，台灣政府、人民也會感同身受、支持澳洲，政府會評估用最適當的方式讓澳洲人感受來自台灣的溫暖。