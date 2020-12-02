防疫情擴散！暫緩印尼移工來台　陳時中：越南相對安全

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另外，陳時中也提到，暫緩印尼移工來台，也充分了解這對家事移工衝擊很大，目前也請勞動部在申請的時候告知，長照2.0都可以使用，另外勞動部也計畫從其他國家招募家事移工，陳時中還舉例，可以從疫情相對穩定的越南等地區來尋找看看。
另外針對目前已經在台的印尼家事移工，陳時中提到，移工期滿後可以考慮延長留台時間，將他媒合到需要的地方，目前就朝這幾大方向來做努力。
另外外界擔心禁止印尼移工來台，非法移入會不會變多，陳時中則是回應，因為沒有來源不會增加非法移工，偷渡變多？也不會，因為現在各國邊境都管得很緊。
另外，指揮中心指出，香港近期本土疫情大幅增加，2週內報告近700例本土確診，其中144例感染源不明，均較前期大幅上升，考量近期香港疫情持續升溫，故即日起自中低感染風險國家/地區移除。各國感染風險級別最新名單如下：低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨；中低感染風險國家/地區：澳洲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。