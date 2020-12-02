防疫情擴散！暫緩印尼移工來台　陳時中：越南相對安全

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防疫情擴散！暫緩印尼移工來台　陳時中：越南相對安全

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-12-02 15:19:57｜update2020-12-02 15:20:33

▲印尼（圖／記者陳致宇拍攝）
▲為了因應疫情，指揮中心暫緩印尼移工來台。（圖／記者陳致宇拍攝）
中央流行疫情指揮中心，連日宣布國內新增境外移入個案，且不少確診個案都是印尼移工，因此日前宣布暫緩印尼移工入台，但少了印尼移工，對台灣照護產業將造成很大衝擊，對此，指揮官陳時中，今（2）天在例行疫情記者會上表示，目前已經請勞動部從其他國家招募家事工。
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陳時中強調，印尼移工現在還是有傳染風險在，所以暫緩來台有其必要性，不過也有考量需求，所以沒有立刻停止，之前申請的351位印尼移工，還是可以入境，只是超過14天以後才會進來的移工，就暫緩兩週。
另外，陳時中也提到，暫緩印尼移工來台，也充分了解這對家事移工衝擊很大，目前也請勞動部在申請的時候告知，長照2.0都可以使用，另外勞動部也計畫從其他國家招募家事移工，陳時中還舉例，可以從疫情相對穩定的越南等地區來尋找看看。

另外針對目前已經在台的印尼家事移工，陳時中提到，移工期滿後可以考慮延長留台時間，將他媒合到需要的地方，目前就朝這幾大方向來做努力。

另外外界擔心禁止印尼移工來台，非法移入會不會變多，陳時中則是回應，因為沒有來源不會增加非法移工，偷渡變多？也不會，因為現在各國邊境都管得很緊。

另外，指揮中心指出，香港近期本土疫情大幅增加，2週內報告近700例本土確診，其中144例感染源不明，均較前期大幅上升，考量近期香港疫情持續升溫，故即日起自中低感染風險國家/地區移除。各國感染風險級別最新名單如下：低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨；中低感染風險國家/地區：澳洲。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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