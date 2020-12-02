查水表？信功老闆和江啟臣視訊　呼籲蘇貞昌別搞小動作

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身兼國民黨中常委的楊博仁因為剛返台，目前正在隔離中，對於中常委李傅中武提問，是否要提告蘇貞昌散播「假訊息」？楊博仁表示，如果蘇貞昌能澄清，指出這些都不是事實，他就暫時不考慮法律方面的問題，只要蘇貞昌能夠澄清。
中常委李德維提問，是否擔心被民進黨政府「查水表」報復？楊博仁說，「希望他們不要有這些小動作，這樣社會大眾會看得很清楚，相信他們不會啦，不會才對」。江啟臣隨後發出哼哼哼三聲冷笑，回應「好啦！若有，再跟我們說」。
另外，江啟臣在今天的中常會上發表談話，他指出上周五國民黨立法院黨團發動強力杯葛，是為了凸顯蔡英文總統貿然開放進口含萊克多巴胺的豬肉，黨團以具體作為展現人民反對萊豬進口的決心。他重申，如果專業問政就可以有效阻卻萊豬進口，國民黨不會選擇強力杯葛。
江啟臣認為，蘇貞昌謊稱國民黨中常委楊博仁所經營的信功肉品公司支持民進黨的萊豬政策，他認為蘇貞昌可以在國會殿堂上空口白話，肆無忌憚傳播「假訊息」，正看得出行政院前發言人丁怡銘「師承何人」，更顯示拿民間商家作為錯誤政策祭旗，是民進黨一慣的心態和做法。
江啟臣強調，「無力管理，就不該開放進口」，這就是國民黨的清楚立場。民進黨政府從校園團膳規範不願強制入法、不願新增萊劑肉品稅號、不願強制標示使用萊劑肉品，到台灣豬標章倉促雜亂，都是凸顯民進黨政府只想著開放，卻沒想清楚管理的本末倒置。江啟臣強調，在缺乏配套管理措施之前，以各種方式阻擋萊豬進口，這就是在野黨的義務。