秋冬防疫專案未納入學校 新北市比中央更嚴格
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-12-02 15:42:16
秋冬防疫專案1日正式開跑，中央規定8大類場所必須配戴口罩，但沒有把學校列入；新北市長侯友宜表示，新北市的安親班、補習班屬於人潮聚集的密閉空間，如果無法保持社交距離，都必須戴上口罩，他強調，超前部署有其必要，孩子的健康保護不能掉以輕心。
秋冬防疫專案12月1日起實施，中央規定出入包括醫療照顧、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀和洽公機構等8大場所，必須要配戴口罩，如果沒有配戴又勸導不聽者，將處以3千到1萬5千元罰鍰，但未把校園納入其中。新北教育局長張明文在防疫會議報告指出，都會型的校園、安親班和補習班屬於高度密集場所，配戴口罩仍有必要性，並減少腸病毒、流感等疾病傳播，新北規範比中央嚴格，只要無法維持社交距離，仍須戴口罩。
侯友宜強調，保護孩童的安全刻不容緩，尤其秋冬孩子們體質比較容易受到感冒或是感染，所以在學校裡面，如果沒有辦法保持社交距離的地方，還是要戴起口罩來，學校3級防護、5健康原則還是要做，在家量體溫、到校量體溫、隨時量體溫，尤其學校裡面的教室通風，打菜戴口罩這些規定都還是照做。至於校外的補習班跟安親班，侯友宜說，雖然政府沒有強制要戴口罩，他還是律定教育局，針對封閉型空間很難有通風的設備，所以要求在補習班跟安親班還是要戴口罩，希望落實保護孩子們的安全。