英國批准瑞輝新冠疫苗 下週起開始施打
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-02 15:38:16｜update2020-12-02 15:38:45
英國政府今（ 2 ）日宣布，批准美國製藥廠瑞輝（ Pfizer ）德國生物新技術公司（ BioNTech ）合作的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，並將於下週開始接種疫苗，成為全球首個個批准使用輝瑞疫苗的國家。
英國衛生大臣韓考克（ Matt Hancock ）表示，這是個非常好的消息，英國國民健保署以及 50 家醫院已經為施打疫苗做好準備，計畫建立接種中心。英國政府表示，藥品與保健食品監管局（ MHRA ）根據特別法規，已經對瑞輝疫苗授權緊急使用。瑞輝藥廠表示，首批疫苗將會在未來幾天內出貨，英國共購買了 4000 萬劑疫苗，足夠為 2000 萬人施打，預期疫苗對新型冠狀病毒的防護力將會達到 95%。
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