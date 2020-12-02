英國批准瑞輝新冠疫苗　下週起開始施打

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英國批准瑞輝新冠疫苗　下週起開始施打

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-02 15:38:16｜update2020-12-02 15:38:45

▲研發新冠疫苗「史普尼克V」（Sputnik V）的俄羅斯研發人員表示，英國藥廠阿斯利康應嘗試把手中的實驗性疫苗與俄羅斯疫苗結合，以提高效力。（示意圖／取自unsplash）
▲英國政府批准使用瑞輝（ Pfizer ）德國生物新技術公司（ BioNTech ）合作的新冠病毒疫苗。（示意圖／取自unsplash）
英國政府今（ 2 ）日宣布，批准美國製藥廠瑞輝（ Pfizer ）德國生物新技術公司（ BioNTech ）合作的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，並將於下週開始接種疫苗，成為全球首個個批准使用輝瑞疫苗的國家。
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英國衛生大臣韓考克（ Matt Hancock ）表示，這是個非常好的消息，英國國民健保署以及 50 家醫院已經為施打疫苗做好準備，計畫建立接種中心。
英國政府表示，藥品與保健食品監管局（ MHRA ）根據特別法規，已經對瑞輝疫苗授權緊急使用。瑞輝藥廠表示，首批疫苗將會在未來幾天內出貨，英國共購買了 4000 萬劑疫苗，足夠為 2000 萬人施打，預期疫苗對新型冠狀病毒的防護力將會達到 95%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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