斥蘇貞昌公然說謊還「硬拗」鄭正鈐要求：道歉下台
新頭殼newtalk
calendar_today2020-12-02 16:16:24｜update2020-12-02 16:18:36
萊豬進口問題近來炒得沸沸揚揚，行政院長蘇貞昌昨日「口誤」表示，屏東信功肉品支持萊豬進口，今日隨即澄清，他指的是肯定政府在非洲豬瘟、口蹄疫拔針成功這部分，大家不要誤會，對此，立委鄭正鈐痛批蘇貞昌，公然說謊、釋放假消息，被打臉之後，還硬講是「誤會」一場，這種騙完神明再騙人民的行政院長，應道歉下台。
鄭正鈐稍早在臉書上指出，蘇貞昌在國會殿堂公然說謊、釋放假消息，捏造信功肉品支持萊豬政策，被打臉之後，還「硬拗」是「誤會」一場。鄭正鈐表示，蘇貞昌昨天在立法院答詢有關來豬議題，公開點名「屏東信功肉品很支持」，隨即被信功公司發出聲明駁斥，澄清並沒有與蘇貞昌談萊豬議題，更不支持萊豬進口，他為了護萊豬，先是愛將丁怡銘開記者會，把萊牛栽贓到皇家牛肉麵，現在自己則公然在國會殿堂捏造信功肉品支持萊豬政策，被打臉之後，蘇貞昌今天卻「硬拗」，不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，還強調「不要誤會」，栽贓別人的謊言被搓破之後，一句「不要誤會」，就可以船過水無痕？
鄭正鈐呼籲，從皇家牛肉麵使用牛到信功肉品，都被莫名其妙被蘇內閣拉來「黑白講」，這種騙完神明再騙人民的行政院長，應道歉下台，否則不知還會有多少無辜的業者，會被拉來墊背成為受害者，而且還要自備證據，才能保護好自己。而人民也不知還要花多少力氣，才能從處處都是謊言的政府網絡中，分辨真假。
新聞來源為Newtalk 新頭殼