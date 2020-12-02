教師退撫金可望免繳稅 全教總呼籲此會期通過
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-12-02 16:31:29
立法院司法及法制委員會今（2）日併案審查「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第八條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第八條條文修正草案」（下簡稱兩案）。均為在職教師退撫提繳從納入所得課稅改為免納所得課稅。全教總表示，由委員會各別委員一致發言支持，看得出已露出曙光，預計公立學校教師，每人每年省數千元稅金。
全教總表示，感謝相關委員提案，會議中，近乎所有委員均發言支持，特別是立委林宜瑾、立委張廖萬堅，力主本案今日可以先在委員會通過，朝野黨團通過臨時動議，要求各相關政府機關應在一個月內提出書面報告，並在下會期開議前擬定修法草案送進立法院，可以樂觀預見本案在下一期會議可望順利通過。全教總再次強調，在退職所得定額免稅的前提下，無論是軍公教或是一般勞工、私校教職員，所領取的退職所得會被課稅者是鳳毛麟角，特別是對於現職的學校教師，在未來退休後所領取的退休金年所得都不會超過免稅定額，亦即不會有退休所得被課稅的問題。
因此，相關的修法對於現職教師是絕對有利，即便是對於已退休軍公教而言，若月領退休金超過78.1萬者，將來修法通過需要課稅者，也會扣除在職時已繳所得稅，不會有雙重課稅的不利問題。全教總指出，感謝相關委員的支持，也呼籲相關部會能儘快將相關法案送院審議，不僅對在職軍公教有利，也能落實稅制公平。全教總也將持續推動修法，務求在下一會期修正通過，以維護教師權益。