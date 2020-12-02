台中建案銷售涉掛盜版招牌　消保官：疑有廣告不實

台中有建商為了增加買氣，在新建案一樓店面，掛滿類似知名超商和飲料店商標的招牌，營造生活機能良好的商店街意象，但卻只是銷售手法，實際並未有該等知名業者入駐營業，疑有廣告不實等情形，為保障消費者權益，中市府消保官於今(2)日至建商公司調查後，建商承諾將立即改正。

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中市府消保官前往該建商公司營業處進行稽查，建商人員表示，該建案已完銷，當時使用近似知名企業註冊商標招牌，僅為營造商圈熱鬧感，於銷售時均有明確告知客戶並無該等店家進駐，從未欺瞞消費者，也無攀附其他知名企業名聲之意思，且迄未接獲相關企業商標權人提出反映。

消保官說明，為維護消費者權益及市場交易秩序，企業有義務提供充分與正確之資訊，該建案使用近似於知名企業註冊商標的店面招牌來行銷建案，可能造成消費者有混淆誤認進而影響其交易決定，建商當場回應允諾立即進行改正。

中市政府法制局長李善植說明，建商行銷手法若有使用近似其他事業之註冊商標，除了可能涉及提供不實消費資訊或有攀附知名企業商譽之不當行為，而有違反消費者保護法或公平交易法之虞外；建商如果將此種近似註冊商標的招牌或看板，以行銷為目的使用在相同或類似於該註冊商標的商品或服務上，又未取得商標權人同意，亦可能構成侵害商標權，而需擔負相關法律責任，不可不慎。

中市府重視房市健全發展，如果有類似不當行銷手法，市政府為維護交易安全及消費者權益，一定積極迅速處理，也歡迎民眾檢具事證向市政府提出檢舉，有疑問可撥打消費者保護專線1950諮詢。