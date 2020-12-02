高雄「2021跨百光年」　首創高流、蓬萊跨年雙舞台

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高雄跨年雙舞台，卡司精彩與歌迷尖叫聲也翻倍！高流舞台由同獲金曲、金音獎雙金肯定的Tizzy Bac樂團開場、阿爆擔綱倒數前壓軸，以專輯《巷子內》橫掃金音獎的大贏家J.Sheon在倒數後熱唱，還有曾獲金音獎的老王樂隊及鄭宜農，以及滅火器吉他手鄭宇辰單飛不解散推出的個人專輯【EmptyORio】，找來新團員演出，讓粉絲十分期待。
主打流行風的蓬萊舞台，沿襲跨年演唱會的傳統，除了由數次勇奪金鐘獎的綜藝天王胡瓜與浩角翔起，組成全台最重量級的黃金主持搭檔外，卡司的含金量超高，包括：金曲、金音獎掛保證的滅火器樂團於倒數後強勢登場，囊括5座金曲、5座金音獎的謝銘祐及其所領軍的麵包車樂團，以及金曲超人氣樂團茄子蛋、金曲創作才子韋禮安等，超華麗的陣容讓粉絲直喊「係”金”ㄟ」。
除了雙金肯定，蓬萊舞台更有兼具偶像與實力派的卡司陣容，12月31日晚上7點，由搖滾天團八三夭熱力開場，重磅回歸跨年舞台的Ella陳佳樺在高雄獨家壓軸演出，情歌王子Bii畢書盡、出身高雄在地的台語小天王許富凱、跨足影視歌三棲藝人李千那、台灣首位登上韓國舞台Solo的女歌手GEmma 吳映潔，以及高雄在地嘻哈品牌影子計劃等，華麗陣容就是要讓參與「跨百光年」的粉絲們目不暇給，尖叫到「燒聲」。
同場較勁的高流舞台展現卡司驚人的創作實力，邀請擁有豐富音樂經驗的高雄在地硬派搖滾樂團謎路人，富含深厚演奏底蘊的民謠搖滾樂團Little Shy on Allen Street，以及曾入圍Freshmusic音樂雜誌的「最佳新人獎」與「年度十大專輯獎」的許含光，12月31日在高流舞台接力熱唱，沸騰所有樂迷的情緒。
目前尚未對外啟用的高雄流行音樂中心戶外廣場，豎立一座不規則狀的玻璃帷幕，這正是經過聲學工程師精心計算測量後所建造的擋音牆，造價不斐，可以有效防止噪音干擾周圍住戶，讓今年來高雄跨百的粉絲可以儘管放聲尖叫。