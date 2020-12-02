緋聞惹的禍 民進黨彰化縣黨部「黨內互打」
記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-12-02 17:12:59
民進黨彰化縣黨部黨內互打！執委劉玲惠及蔡金蓮今（2）日由多位黨員陪同，到縣黨部前舉牌抗議，因今年五月曾舉發現任彰化縣黨部主委邱建富，在市長任內有「小三小四」情事，而遭秋後算帳、被移送彰化縣評委會處以停權兩年黨紀處分，質疑是秋後算帳、整肅異己；該起桃色官司，邱建富已獲彰化地檢署不起訴處分。
對此，民進黨彰化縣黨部評委會召集人洪世延也特別提出聲明，經黨內同志檢舉，縣黨部執委會決議移送評委會裁處；劉玲惠等人身為資深黨職幹部，拿著不實指控公然大肆喧染，浪費司法資源之行徑實不可取，故予以處分停權兩年。聲明指出，邱建富主委案所有司法之追訴，已全部經地檢署裁決不起訴，相關人等違紀行為至今仍不見悔改，不斷製造事端，嚴重破壞黨內和諧，令評委會承受重大壓力，故予以明確裁決。
劉玲惠表示，當初不顧一切當吹哨者，就是為了維護民進黨得來不易的黨譽，連任主委後的邱建富不思檢討、反省，竟還利用掌控黨部多數資源的情況下，違反程序正義將她和同為吹哨者的蔡金蓮執委移送中評會黨紀處分，企圖殺雞警猴。蔡金蓮也強烈質疑邱建富是真正傷害民進黨形象的人，她說，我們實在忍無可忍只好聯名，直接向黨中央檢舉誹聞不斷、嚴重毀壞黨譽的主委邱建富和完全配合、違反程序正義的評召洪世延以最嚴厲黨紀處分。