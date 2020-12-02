羨慕！9-10月期統一發票10人中千萬元　最少只花35元中獎

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羨慕！9-10月期統一發票10人中千萬元　最少只花35元中獎

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-12-02 17:22:18

▲109年9、10月期統一發票開獎號碼。（圖／NOWnews製）
▲109年9、10月期統一發票開獎號碼日前出爐，財政部也在12月2日公布中獎清冊，共有10人中了1000萬元特別獎。（圖／NOWnews製）
今（2020）年9-10月期統一發票已於11月25日開獎，財政部今（2）日公布中獎清冊，其中1000萬元特別獎開出了10張，200萬元特獎更有16人中獎，其中千萬特別獎有人只花35元買飲料就中大獎，真的是太幸運了。
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今年9-10月期統一發票中獎號碼11月25日開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「42024723」，特獎200萬元中獎號碼為「64157858」，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，1000萬元特別獎開出10張，200萬元特獎更有16張發票中獎，領獎期限至明年3月5日。
更令人羨慕的是，在開出的10張1000萬元特別獎發票中，有6張消費金額在100元以下，最低金額是在桃園市成助茶花35元買飲品中了1000萬元，最高消費金額也只花了333元繳電信費。

另外，也有人在台南市安東區安中路的7-11花42元買飲品及食品中千萬元，還有人在新北市中和全聯花56元買食品中大獎。
至於200萬元特獎，這次也開出了16張中獎發票，其中消費金額最小是15元，而且還有兩個人，有一個人是在台北市的台灣花市花15元停車，還有1人在夢時代購物中心花15元買用品中了200萬元，而消費金額最高則是在台北市金山南路中華電信繳2520元電信費中了200萬元。
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