酒駕A1肇逃後又自撞民宅 員警前往傳喚遭反抗受傷
記者簡勇鵬/雲林報導
calendar_today2020-12-02 18:00:00
古坑鄉永光村聚落上（11）月30日晚上發生一起酒駕A1肇逃後自撞民宅的重大事故，員警循線前往肇嫌住處傳喚時，即遭激烈反抗而受傷，但卻未究辦妨害公務和傷害等刑責，讓人相當不解。
住斗六市榴中里的葉姓男子，在上（11）月30日晚上前往華山休閒產業區，約22時許駕銀色自小客車返程時，在大湖口溪光華橋上，追撞前方行進的機車後往古坑市區方向加速逃逸，造成李姓騎士（男、19歲、雲林縣崙背鄉人）傷重不治死亡；且禍不單行，在行經永光部落永昌路轉往光華路轉彎處，疑因車速過快而逆向撞上民宅，也造成民宅鋁門和家電等物損毀，而後自行脫困並棄車由友人載乘逃離。兩起相差約5分鐘相距約3.6公里的肇事逃逸事故，分別由斗南分局華山所、永光所和車禍處理小組員警趕往處理，且在棄車內發現一瓶小罐裝農藥而引起高度聯想，乃積極調閱兩肇事現場附近的監視器，鎖定住斗六市榴中理的葉男涉重嫌，於是在1日凌晨4時許前往其住處傳喚到案，卻遭葉男反抗而造成員警手掌背受傷，經制伏後才接受酒測，其酒測值雖在肇事後6小時測得，仍高達0.51，於是在警訊後依公共危險罪、肇事逃逸、過失致死罪等罪嫌移送法辦，至於反抗傳喚造成員警受傷部分，斗南警分局並未依妨礙公務和傷害等罪嫌究辦，讓受傷員警相當不悅。
另外，由於葉男的酒駕A1肇逃後自撞事故肇因，引起李姓死者親友和同學相當情緒化，在1日下午約15時許，由檢察官會法醫在惠來殯葬所停屍間進行相驗時，聚集近20名前往關心的親友和同學，讓警方擔心發生衝突，立即增派多名員警前往戒護，所幸沒有發生衝突，終讓警方戒護人員鬆了一口氣。
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