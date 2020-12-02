▲ Toyota 蟬聯《管理雜誌》汽車類最理想品牌

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科學化調查方式洞察消費者偏好
「消費者心目中理想品牌大調查」已邁入第 36 屆，為相當具有權威的調查報告，調查方法是透過派遣有經驗並經訓練後的訪員進行家庭拜訪，訪問過程中採不協助回憶法（Unaided Recall），以免因暗示品牌而造成偏差。本屆調查對象為台灣本島家庭年滿 26 歲以上之民眾，訪問約 1,188 份樣本數（約 95% 信賴水準；調查期間為 2020 年 8 月)，而根據調查結果顯示，Toyota 摘下汽車類評比的冠軍。
提供完整產品線，深受消費者肯定
Toyota 近年掌握潮流趨勢，陸續推出 Altis GR Sport、Corolla Sport、C-HR 等拉攏年輕族群。為充分滿足消費者多元的購車需求，更以不同的實用機能提供完整產品線，包含 RAV4、Hilux、Sienta，以及 Prius PHV 等。此外，Toyota 今年全新上市的Corolla Cross，11月份領牌超過 5,300 台，一舉創下台灣 SUV 市場的新高紀錄。
不斷創新，提供更好的顧客體驗
Toyota 一直秉持提供超越顧客期待的體驗，因應本年度疫情影響，首次於官網推出線上購車諮詢，提供顧客安心便利的線上商談與預約試乘服務；同時為了讓顧客擁有更完善的試乘體驗，同步在營業所提供長短程的試乘路線供選擇，搭配完整的試乘指南影片與試駕前解說，讓顧客能夠透過試駕過程深刻感受商品特色。
此外，Toyota 也持續應用新科技提供創新的購車體驗，搭配 Corolla Cross 全新上市，於官方網站推出「AR擴增實境賞車」，無須額外安裝 APP、簡單透過行動裝置到 Toyota 官網車款介紹頁，點選「全車 AR 賞車」按鈕後，即可隨時隨地觀看車款的外觀及內裝，顧客可以透過放大、縮小、移動等方式 360 度賞車，讓使用者可在線上查看車款的全角度。
不僅如此，Toyota 還與客戶一起守護台灣海岸線，只要顧客購買一台新車，和泰汽車就為顧客在台灣沿海種下一棵樹。累積至今，共種了超過 40 萬棵樹，不但減少了超過 7,600 公噸的碳排放量，也為台灣築起一道「綠色長城」。