海嘯完滿地堆屍！主播崩潰狂吐：屍臭洗不掉

曾跑過社會新聞的岑永康，看過太多生離死別而改變自己的人生觀。他在節目《11點熱吵店》提到，南亞大海嘯的隔天，他被外派去斯里蘭卡，下飛機後就跟當地的記者聯絡上。岑永康跟團隊到了一個海邊，因為是海嘯事發隔天，現場幾乎沒處理過，一列因海嘯傾倒的火車殘骸都還留在現場，屍體也還掛在車上。 我是廣告 請繼續往下閱讀 岑永康一問之下，得知原來是屍體太多，冰櫃供不應求，只好全部堆在衛生所前的廣場上。岑永康永遠忘不了現場差點讓他崩潰的屍臭味，先在外面吐過1次才走進衛生所，目光所及畫面更是觸目驚心，一具具堆疊的屍體在現場等著家屬指認，岑永康表示：「應該很少人聞過屍臭，進到一個空間，屍臭味會穿透衣服，久久都洗不掉。這真的是我採訪生涯中很難忘懷的。」主持人Melody也分享一輩子忘不了的瞬間，以前她曾經內出血突然昏倒，整個人休克，老公完全不知道發生什麼事情，手足無措。Melody形容那一瞬間，夢中她看見一道光，正準備要朝向光前進時，就聽到背後有人叫她，她一回頭就醒來了。岑永康說：「你看到一道光，就是瞳孔放大，瀕死經驗就是瞳孔放大。」Melody補充說，到醫院時紅血素已經非常少了，真的非常危險。▲▼Melody（左）內出血暈倒經歷瀕死，險跟白光走。（圖／TVBS提供）