法醫判定「火災意外」 美國台裔鞋王謝家華之死疑點重重
法醫判定「火災意外」 美國台裔鞋王謝家華之死疑點重重
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-12-02 17:38:30
全球最大的網路鞋店「 Zappos 」共同創始人、台裔美國執行長謝家華（ Tony Hsieh ）上個月 18 日於康乃狄克州（ Connecticut ）探望友人時，因火警嚴重嗆傷不幸於 11 月 27 日逝世。但近日隨著火災的細節曝光，有關謝家華死因的諸多疑點開始浮現。
康乃狄克州新倫敦郡（ New London ）警方表示，有關房屋起火的原因仍在調查中。當時救災人員趕到現場時，發現有黑煙從屋內冒出。根據警消的紀錄，消防單位接獲通報後於 18 日凌晨 3 時趕至失火房屋，當時在場的人們都在室外，只有謝家華處在與房屋連結的一間儲藏室中未能脫逃。一名消防人員的錄音存檔中說道該男子被「反鎖」在屋內，其他人都在屋外，救難員試圖開門讓他出來。後來警方打破儲藏室，救出謝家華時他已經昏迷，對於謝家華是「受困」還是「被鎖住」目前警方仍未確認。隨後救難人員用直升機將其送往 90 幾公里外的康州醫院，謝家華在醫院接受治療 9 天後仍傷重不治，康乃狄克州法醫中心表示，謝家華的死因是「吸入濃煙嗆傷所導致的併發症」並判定是場「意外」。
《每日郵報》報導，根據空拍照片，發生火災的樓濱海三層房屋，幾乎看不出來發生過火災。側面的牆壁看起來仍然雪白，不像一般火災後牆面因為濃煙而留下黑色的痕跡，房屋及花園看起來就是處於「正常狀態」。知情人士透露，房屋因火災受損的程度非常輕微，並且房產已經交由律師處理。在謝家華的帶領下「 Zappos 」成為價值十億美元的企業，在奮鬥 20 年後謝家華日前宣布卸任， 2009 年由電商亞馬遜（ Amazon ）以 19 億美元的價格購入 Zappos ，但謝家華仍擔任執行長直至今年 8 月退休。