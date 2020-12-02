影／暫停引進印尼籍移工2周　臨時照護服務當救兵

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中央流行疫情指揮中心日前宣布，將暫停引進印尼籍移工來台2周，義德發長照集團總裁林亮暉說，將動員旗下超過百名照服人員，配合長照2.0包括交通接送、輔具、喘息服務等，只需一通電話，就能立即派員評估，協助政府挺過長照荒的困境。
葳群老人長照中心主任林宇凱表示，因應此次疫情，義德發集團動員人力進入戰備狀態，旗下6家居家長照機構目前100多位居家服務員可以配合調度，在機構24小時照護部分，旗下2間機構將可調度30床位，該集團超過9成的照顧服務員由集團自己辦理訓練，以及在地居家服務員優勢，希望齊心協助共度難關。
林亮暉說，印尼籍移工暫停引進2周，加上移工入台需居家檢疫14天，估計影響時間可能超過1個月，若印尼疫情未好轉，許多家庭擔心移工暫停引進時間又要延長，這期間可能有民眾導致為了照顧長者需中斷工作，為全力支持政府，該集團中彰雲3縣市500位照服員中，將會協調100多位投入臨時照護工作，提供居家照護喘息等服務，並將針對民眾需求、客製化整合各種服務。
林宇凱指出，目前該中心先緊急調度30床，讓這波有需要的家庭優先使用，今年政府也放寬使用喘息服務條件，失能2到8級都能使用，若還是不夠，就以自費方式到機構短期入住，一天酌收800元費用（耗材另計），中心先協調照服員與相關專業人員休假或加班，視民眾需求不同，約可動員50到100人左右，即使還是不夠，希望能拋磚引玉，讓其他長照機構一起「動起來」。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，民眾有關長照需求的相關問題可以撥打專線1966，衛生局會儘速協助民眾長照2.0包括交通接送、輔具、喘息服務等。
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