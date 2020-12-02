瑪利亞社福善款縮水　口罩公司義賣耶誕造型口罩做公益

為了籌借財源自給自足，正積極開發快樂襪業務，

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瑪利亞基金會主任陳麗娟表示，基金會除了政府補助外，最大財源來自社會各界捐助，尤其是精密機械業，但因疫情衝擊影響出口，連帶來自機械業捐款也縮水了，為了自給自足，己著手開發快樂襪業務，襪子圖案由學員設計，委由彰化襪子工廠製作，趁著耶誕節搶商機。