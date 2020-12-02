瑪利亞社福善款縮水 口罩公司義賣耶誕造型口罩做公益
瑪利亞社福善款縮水 口罩公司義賣耶誕造型口罩做公益
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-02 20:03:52
受到疫情影響，各福利機構善款縮水，其中瑪利亞社福基金會愛心家園大幅減少3成，為了籌借財源自給自足，正積極開發快樂襪業務，台中市釩泰口罩公司獲知，不但率先掏錢2萬元認購，明天起義賣六款聖誕主題的醫療用口罩，所得也將捐出一成，希望喚起更多愛心企業跟進。
瑪利亞基金會主任陳麗娟表示，基金會除了政府補助外，最大財源來自社會各界捐助，尤其是精密機械業，但因疫情衝擊影響出口，連帶來自機械業捐款也縮水了，為了自給自足，己著手開發快樂襪業務，襪子圖案由學員設計，委由彰化襪子工廠製作，趁著耶誕節搶商機。
此事經西區公館里長謝鍚宏轉知釩泰口罩公司，總經理李國鈺是行動派，今天立即前往瑪利亞愛心家園關心，李國鈺表示，釩泰長年做公益關心弱勢，得知愛心家園窘境，立即決定伸援手，配合耶誕節，釩泰推出6款醫療用口罩，總計100萬片，明天起至25日義賣，所得提撥一成捐助基金會。
釩泰以耶誕節為主題，推出的六款超繽紛醫療用口罩，有可愛耶誕老人圖案的歡樂聖誕、糜鹿拉雪橇款的浪漫聖誕，還有黑底金色星辰雪花圖案的星空聖誕等，款款多彩繽紛，今天由愛心家園孩子「先戴為快」，孩子們歡欣不已，場面溫馨又洋溢節慶喜氣。
瑪利亞主任陳麗娟感謝釩泰有愛心，不但捐善款還掏錢認購快樂襪，希望引來更多善心人士加入贊助行列，只有捐款600元即贈愛快樂襪一雙。陳主任說，目前快樂襪由工廠代製，未來只要籌資500萬元，就有機會幫助身障青年開襪子店。釩泰總經理李國鈺熱心公益，出錢出力，除認購兩萬元快樂襪外，更希望身障青年圓夢開襪子店，他透露未來口罩公司也可以當平台，聯名款推出有瑪利亞基金會身障青年畫作的口罩，讓更多人看見他們的才華。