向泰國人介紹愛玉！泰籍導遊失業改賣台灣愛玉
四方報/綜合報導
calendar_today2020-12-03 07:00:00
隨著新型冠狀病毒在全球延燒，不少觀光產業都面臨危機。原本從事導遊的38歲歐塔蓬（Auttapol Saejong）面對外國觀光客都不能來的難題，決定創業開設飲料店「青蛙王子（Frog Prince）」，販售泰國人相對比較陌生的台灣飲料──「愛玉」。
「青蛙王子」從六月開設至今，不少泰國人十分好奇，愛玉是什麼？對於外國人來說，或許對台灣珍珠奶茶已相當熟悉，不過夜市傳統飲料「愛玉」，倒是比較陌生。歐塔蓬面對當地記者，表示原本他是會講中文的在地導遊，但沒有觀光客團的狀況之下，就失業了。「以前的工作是帶旅行團參觀玉佛寺和芭達雅。」歐塔蓬說，以前的旅行業相當興盛，「但現在全部都消失了。為了生活，所以我開起飲料店。」其實歐塔蓬以前曾來過台灣讀書跟工作，長達16年的時間裡有10年都在台灣的日本料理餐廳和茶飲店上班，對於茶飲店作業流程相當熟悉。
由於過去在台灣有相關經驗和人脈，因此決定從台灣先進口愛玉籽，並自己動手製作愛玉，「泰國目前大家只知道珍珠奶茶，但愛玉還沒那麼有名，不過喝珍奶對健康沒什麼益處，愛玉相較起來健康一些，卡路里含量極低。」而歐塔蓬更表示最招牌的飲料是「桂花檸檬愛玉」，因為從沖泡桂花茶到洗愛玉都是他親力親為。
不過，對於熱愛珍珠奶茶的泰國民眾，他也用愛玉取代木薯粉做成珍珠，讓習慣喝珍珠奶茶的泰國人有另一個健康新選擇。
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