麥當勞咖啡超百搭！意想不到的多種套餐組合

以前人們喜歡到咖啡廳喝咖啡，不只是沉浸在咖啡香之中，同時也享受氣氛與個人氣質的象徵。現代上班族每天早晨、下午各一杯咖啡，成了日常戒不掉的癮，喜歡的不僅是咖啡的風味，更喜歡咖啡「百搭」的神奇魔力。不少人買咖啡，都會搭配餐點，麥當勞McCafé正是可以同時滿足咖啡及餐點的首選，不管是鹹食或是甜食組合都是最佳神隊友，咖啡不再是聚會上聊是非的輔助品，而是每天陪伴你日常生活的好夥伴。

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麥當勞咖啡套餐搭配

McCafé除了可以單點咖啡之外，部分還可以搭配選購小杯咖啡，且只需要加22元就能換購「特選卡布奇諾」，全天候都能用銅板價享受悠閒咖啡時光。此外，若是重度咖啡成癮者，套餐咖啡喝完一杯還能以16元的優惠價格續杯。



▲McCafé套餐咖啡喝完一杯還能以16元的優惠價格續杯。（圖／品牌提供）

麥當勞熱咖啡 1+1 搭配





對於胃口小或只想在餐與餐之間來份小點心的小鳥胃一族，「1+1」搭配會是最佳選擇！而現在這個吃法也喝的到咖啡，無論點了漢堡、香雞翅、麥克雞塊或是薯條，搭配小杯套餐咖啡，增添另種風味。



▲50元的1+1套餐，也能選購套餐小杯咖啡。（圖／品牌提供）

麥當勞咖啡24小時不打烊 延續美妙滋味





自從麥當勞開始供應高品質研磨咖啡之後，到麥當勞用餐就像走進高級的咖啡廳，選用 100% 阿拉比卡咖啡豆、義式研磨技術及McCafé咖啡師專業技巧沖煮的咖啡，散發濃郁香氣，24小時都讓人陶醉其中，還能搭配不同餐點組合，給你不同的滿足感。



▲McCafé選用阿拉比卡咖啡豆以及義式研磨技術，搭配咖啡師專業技巧沖煮的咖啡，讓咖啡散發濃郁香氣。（圖／品牌提供）

早餐搭配 McCafé 特選黑咖啡





每天早上一杯咖啡是許多上班族的習慣，濃郁、醇厚的「特選黑咖啡」，配上吸附奶油及楓糖的香綿鬆餅，苦甜的滋味在口中完美融合，為你開啟美好的早晨。除了鬆餅之外，早餐也能選擇滿福堡、吐司及沙拉等多種餐點，再配上一杯經典「特選黑咖啡」，瞬間醒腦，這才是許多人心中真正的「起床」啊！



▲早餐搭配 McCafé 特選黑咖啡，瞬間醒腦。（圖／品牌提供）

午餐搭配 McCafé 特選那堤





只要一到午餐時間，麥當勞總是擠滿等待用餐的人潮，快速的出菜速度及多樣化的套餐選擇，深受午休時間有限的上班族喜愛，超值全餐搭配McCafé特選那提是你一定要試看看的組合方式（不含Happy Meal和麥當勞分享盒），濃郁的濃縮咖啡加上香醇牛奶以及綿密奶泡，使餐點的飽足感向上提升，更讓下午的工作元氣滿分！



▲午餐搭配 McCafé 特選那堤，濃郁的濃縮咖啡加上香醇牛奶以及綿密奶泡，讓下午的工作元氣滿分。（圖／品牌提供）

下午茶麵包搭配 McCafé 特選卡布奇諾





McCafé 除了全新升級咖啡配方之外，更供應原味可頌、巧克力榛果可頌、肉桂捲、葡萄乾卡士達捲及藍莓麥片丹麥捲等經典麵包，讓下午茶時光也能在麥當勞獲得大大滿足。下午茶最合適的咖啡選擇不外乎「特選卡布奇諾」，榛果般金黃色的咖啡精華加上牛奶，以及高溫蒸奶製作的綿密奶泡，完美的 1：1：1 比例調和，搭配鬆軟的麵包，給人滿滿的幸福感。

▲可頌、肉桂捲、葡萄乾卡士達捲、藍莓麥片丹麥捲等，搭配McCafé全新升級的咖啡配方，讓下午茶時光大大滿足。（圖／品牌提供）

2020 全新升級的 McCafé，除了可以單點解解咖啡癮之外，還能透過各種套餐搭配，創造最合你口味的咖啡餐點組合，解決一整天伙食的著落，省時又方便。24小時全天營業的麥當勞不僅僅是ㄧ家連鎖的速食店，儼然成為你我生活不可缺少的一部份。