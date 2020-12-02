黃之鋒入獄 國民黨籲港府：贏民心才能長治久安
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-02 18:12:19
前香港眾志祕書長黃之鋒、林朗彥、周庭等人今（2）日遭港府判刑入獄。對此，國民黨呼籲香港政府應以更謹慎和包容的態度執法，以免造成寒蟬效應。國民黨直言：嚴刑峻法難以獲得安定，贏得民心方能長治久安。
香港西九龍裁判法院今日下午宣判，前香港眾志祕書長黃之鋒、林朗彥、周庭等人涉嫌於去年6月21日包圍香港警察總部，以「煽惑他人參與未經批准集結」、「組織未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」等罪名，黃遭判處13.5個月徒刑、林朗彥入獄7個月，成員周庭入獄10個月。對此，國民黨表示，基於和香港的淵源，以及對民主自由的堅持，國民黨長期關注港人處境，並且支持港人以和平方式爭取民主、捍衛人權的行動。針對此事，國民黨呼籲港府要以更謹慎和包容的態度執法，以免造成寒蟬效應，不但傷害香港的言論自由，也破壞香港社會與北京的互信。國民黨也指出，不樂見任何限縮香港民主自由發展的作為，港府應落實「公民與政治權利公約」中對基本人權的保障，更應體察民意，開展民主改革。嚴刑峻法難以獲得安定，贏得民心方能長治久安。