今日新聞「修憲論壇」將登場 蔡英文出席回應青年喊話
今日新聞「修憲論壇」將登場 蔡英文出席回應青年喊話
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-03 09:06:52
總統蔡英文今年520宣布啟動修憲，首要改革目標，就屬朝野都有共識的「18歲公民權」為優先，另外「廢考監」、「下修修憲門檻」等議題也受到民眾與各黨的關注。《NOWnews今日新聞》將於12月10日舉辦第二屆修憲論壇，首度舉辦活動校園論壇日前已順利落幕，而民進黨立委賴品妤拍攝的前導影片與修憲論壇新網頁今（3）日同步上線，總統蔡英文屆時也將親自出席論壇，回應青年學子訴求，一同參與討論，為台灣的憲法找解方。
《中華民國憲法》自1947年於南京頒布後，至今已逾一甲子，隨著時空環境變遷，不合時宜的框架逐年浮現，導致國家施政成效難以提升，修憲工程刻不容緩！總統蔡英文在今年520第二任期就職時，也宣示啟動修憲，同時成立修憲委員會，希望針對政府制度、人民權利、各項憲政改革議題充分對話。只是憲政改革不同於一般政治動員，必須尋求朝野和社會共識，修憲過程中的公民討論更是不可或缺。《NOWnews今日新聞》修憲論壇今年進入第二屆，將於12月10日於台北喜來登飯店登場，屆時將邀請政界代表、專家學者與學生領袖，共同為台灣憲改找出路、勾勒屬於我們的憲政未來。
《NOWnews今日新聞》修憲論壇邀請總統蔡英文、立法院長游錫堃、前國民黨主席朱立倫致詞與演講。另外，總統府副秘書長李俊俋、民進黨副秘書長林飛帆、立委陳亭妃與張其祿、立委李貴敏與陳玉珍、立委邱顯智、時代力量智庫執行長李兆立、台灣基進立委陳柏惟，台大政治系教授林水波，學者許有為、姚孟昌、賴中強，華青會副理事長陳冠安、國家政策研究基金會特約研究員楊植斗，以及知名網紅鬼才阿水等人都將出席參與討論。
同時，協辦單位包括開放智庫、青年發展基金會、時代力量智庫、財團法人臺灣青年民主協會、台灣學生聯合會、政大學生會、政大政治系、台大學生會、台大政治系、東吳學生會等重要人士與青年學子也將共襄盛舉。針對《台灣青年需要什麼樣的憲法？從廢考監到憲政體制》、《修憲門檻與立委席次如何調整才是青年要的？》、《當修憲 VS 制憲，台灣青年還有什麼其他選擇？》等主題分享彼此的觀點與看法。