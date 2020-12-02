逆齡課程　讓身體年齡少8歲

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嘉義市長黃敏惠表示，針對高齡化民國100年我們就走在前面、超前部署，嘉義市受邀到愛爾蘭都柏林成為全世界30個發起城市之一，更是全台第一個高齡友善城市；現在高齡化海嘯就在眼前，高齡佔人口比例已超過16%，我們希望大家活得好、老的慢、生活過得更好，近幾年我們編列預算辦理「逆齡人生課程」，也與嘉創中心合作測驗體適能並追蹤健康狀況，三年來累積參與長者越來越多，測試後身體年齡越來越逆齡，雖然身體、年齡會老化，但只要多運動、營養均衡，就能活得更健康。
衛生局科長林秀猜指出，連續三年開設各種課程，每年課程結束都會需求訪談，收集意見為長者量身打造更符合需求的健康促進課程；該局延攬在地醫療團隊及豐富的社區專業師資，讓課程不只是課程，而是最棒的分享與學習。例如將戲曲結合慢性病預防就是很好的例子，又能表演、又能牢記健康口訣，從老人家的最愛出發增加趣味。
嘉義市衛生局為評價課程成效及激勵社區參與學習特別訂定獎勵機制，包含「出席率(40%)」、「體適能進步率(40%)」及「老師評比(20%)」三大面向；嘉創中心吳宏生協理表示，自2013年起與嘉義市衛生局合作建立全台首創在地銀髮體適能常模資料庫，以「身體年齡」讓受測者有感，「今年完成前後測513人，整體身體年齡共減4104歲，平均年輕了8歲」，比對三年來持續參加課程長者的體能變化極具價值，結業典禮並公布前五名獲獎單位，分別是「頂庄社區發展協會」、「車店社區發展協會」、「白川町社區發展協會」、「北門辦公處」、「長竹社區發展協會」。