行政院稱蘇貞昌未指業者支持進口萊豬　籲勿再以訛傳訛

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行政院稱蘇貞昌未指業者支持進口萊豬　籲勿再以訛傳訛

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-12-02 18:34:30

▲行政院長蘇貞昌接連遭到點名說在農曆年前後可能下台，對此，他受訪時說，人生劇本沒有辦法偷看，他一定全力以赴。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.20）
▲行政院表示，行政院長蘇貞昌在答詢時並未指涉業者支持萊豬進口，呼籲國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。（資料照片／記者鄭宏斌攝）
行政院長蘇貞昌昨（1）日在立法院接受國民黨立委蔣萬安質詢時，針對開放萊豬進口後對於本土養豬產業的衝擊展開激辯，蘇貞昌提及，屏東的信功實業支持政府的政策，國民黨則藉此大肆抨擊蘇貞昌「抹黑信功挺萊豬」。對此，行政院今（2）日下午再度發出新聞稿表示，蘇貞昌在答詢時，並未指涉業者支持萊豬進口，呼籲國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。
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行政院表示，昨（1）日行政院秘書長李孟諺之新聞稿已經明白表示，蘇貞昌與農委會主委陳吉仲於答詢中，皆為表示政府針對豬農產業衝擊已做好準備，豬農也對於政府輔導肉品出口政策表示支持等議題之回應，並非指涉業者支持萊豬進口，屏東當天豬肉封櫃活動行程的主要內涵也是如此，在場包括縣市長、立委與業者，都為政府能補助冷鏈設施而表達歡迎。
行政院說，相關內容已於新聞稿中完整說明，並有立院錄影為證，希望國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。

▲行政院表示，行政院長蘇貞昌在答詢時並未指涉業者支持萊豬進口，呼籲國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。（圖／行政院提供）
▲行政院表示，行政院長蘇貞昌在答詢時並未指涉業者支持萊豬進口，呼籲國民黨不要再以錯誤脈絡導出資訊，繼續以訛傳訛。（圖／行政院提供）
 

行政院指出，政府因為防範非洲豬瘟有成，口蹄疫又成功拔針，台灣豬已經邁向出口世界的第一步。加上政府編了百億預算來幫忙豬農改善軟硬體，相信養豬產業對政府整體布局會有信心。政府也會持續和豬農一起努力，把台灣豬銷往國際。

蘇貞昌今天中午透過臉書表示，上個月，他回到故鄉屏東，向信功實業的朋友保證，政府絕對會從邊境管到餐桌，進口豬編貨號逐批檢驗 、一律標示產地國 ，讓台灣豬更有價值、豬農的權益受到保障。

蘇貞昌說，台灣人經過24年的打拚，總算撲滅口蹄疫、還守住非洲豬瘟疫情，這是所有豬農、肉商的驕傲。政府也要投資超過一百億基金，讓豬農更有競爭力、台灣豬肉更能打入國際市場，這點業者、豬農也都非常支持。
蘇貞昌指出，信功實業的同仁說，希望有一天可以生鮮豬肉出口。這一點他絕對答應，政府一定會繼續衝、繼續拚，讓台灣豬銷全球、讓台灣走向世界。
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