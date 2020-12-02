NBA／K湯不在 柯爾：勇士最佳戰術是柯瑞和格林打擋拆
NBA／K湯不在 柯爾：勇士最佳戰術是柯瑞和格林打擋拆
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-12-02 18:38:13
勇士明星射手「K湯」Klay Thompson季前受傷連兩個賽季報銷，讓勇士戰力又出現變化，勇士主帥Steve Kerr今(2)日受訪時透露已經確定幾名先發球員，包含一哥Stephen Curry和Draymond Green，但肯定會多嘗試幾種不同組合。
由於勇士今天傳出2名球員(未公布姓名)確診2019新型冠狀病毒（COVID-19），因此在美國時間周二展開的個人訓練將推遲到周三開始，然後下周一才展開正式的訓練營。儘管又少了一些戰力，Kerr仍確定Curry和Green兩名主力會同時留在場上，「可能確定有3人會是先發，也可能是4人，因為我很難不讓Kelly Oubre Jr. 和Andrew Wiggins搭檔先發擔任側翼。」此外，Kerr也表示會讓新科榜眼James Wiseman多上場磨練，「讓他上場很重要，但我們進攻最好的戰術是Curry和Green的擋拆，Wiseman必須學會拉開空間，出現在能灌籃的位置，了解自己在場上扮演的角色。他的天賦非常高，但他得先好好學習。」