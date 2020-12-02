影／大城鄉民經濟自救會至縣府陳情　抨擊環團管太多

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彰化縣最西南角的大城鄉民組成大城經濟自救會到彰化縣府前抗議，鄉民不滿環團要求盡速畫設國際級濁水溪口國家濕地，今（2）日百名自救會成員拉著「大城人的未來、外來人無權干涉」、「大城人要建設、給子孫們一個未來」等布條，高喊「綠能若退出、大城變死城」，自救會發表聲明，會長王國中遞上陳情書，突然下跪表達訴求，彰化縣府經綠處副處長王盟貴出面接受陳情。
經綠處指出，太陽光電廠商擬在撤案多年的國光石化地點，也就是屬於國產署所有的海堤外沙灘地上蓋太陽能板，今年6月能源局以非法定重要濕地為由免環評，依電業法初步核發同意函，因該土地屬於農牧用地，接下來還需要完成通過海岸利用管理說明書以及開發計畫，土地才能作為太陽光電使用，目前還在審核階段。
王國中說，大城鄉就業困難，青壯人口外移嚴重，地方不希望大城變成死城，大城的建設發展從來不受政府青睞，台灣幾十年經濟奇蹟，始終沒發生在大城，居民好不容易盼來廠商願意來大城投資建設，也希望建設儘快兌現帶來就業機會，遺憾的是，外地人士高舉環保大旗，趕走能讓大城經濟起死回生的機會，趕走大城的未來。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，大城及芳苑濕地是全台最完整、面積最大的濕地潮間帶寬度達5公里以上是世界罕見，生物量豐富度堪稱國際級濕地，生態生物豐富更是世界之最，也是台灣白海豚重要棲息地，更有許多在地人是靠這片潮間帶帶來豐厚收入，每年百萬收入不是問題，若能好好管理及保護，絕對會成為比高美濕地，更有名的國際觀光景點。
王盟貴說，此開發計畫所涉各項許可，都由中央相關單位審查中，包括經濟部、內政部、行政院農委會，縣府尊重各方意見，後續會要求開發商遵照中央的審查結論辦理，同時也會將今天陳情的意見如實反應給中央。