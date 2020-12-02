影／大城鄉民經濟自救會至縣府陳情　抨擊環團管太多

經濟部能源局今年中通過太陽能光電廠商在彰化大城鄉海堤外沙灘地取得籌設許可，彰化環保團體表達不滿，大城鄉今（2）日上百鄉親站出來抨擊環團管太多，大城鄉民齊聚縣府廣場高舉布條，吶喊「綠能若退出，大城變死城」、「台灣要廢核、綠能要挺上」，表達力挺綠能建設。

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▲大城經濟自救會到彰化縣府前抗議，鄉民不滿環團要求盡速畫設國際級濁水溪口國家濕地，自救會成員拉著「大城人的未來、外來人無權干涉」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

× ▲大城經濟自救會到彰化縣府前抗議，鄉民不滿環團要求盡速畫設國際級濁水溪口國家濕地，自救會成員拉著「大城人的未來、外來人無權干涉」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

彰化縣最西南角的大城鄉民組成大城經濟自救會到彰化縣府前抗議，鄉民不滿環團要求盡速畫設國際級濁水溪口國家濕地，今（2）日百名自救會成員拉著「大城人的未來、外來人無權干涉」、「大城人要建設、給子孫們一個未來」等布條，高喊「綠能若退出、大城變死城」，自救會發表聲明，會長王國中遞上陳情書，突然下跪表達訴求，彰化縣府經綠處副處長王盟貴出面接受陳情。

經綠處指出，太陽光電廠商擬在撤案多年的國光石化地點，也就是屬於國產署所有的海堤外沙灘地上蓋太陽能板，今年6月能源局以非法定重要濕地為由免環評，依電業法初步核發同意函，因該土地屬於農牧用地，接下來還需要完成通過海岸利用管理說明書以及開發計畫，土地才能作為太陽光電使用，目前還在審核階段。

▲大城經濟自救會說，大城鄉就業困難，青壯人口外移嚴重，地方不希望大城變成死城！。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

× ▲大城經濟自救會說，大城鄉就業困難，青壯人口外移嚴重，地方不希望大城變成死城！。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

王國中說，大城鄉就業困難，青壯人口外移嚴重，地方不希望大城變成死城，大城的建設發展從來不受政府青睞，台灣幾十年經濟奇蹟，始終沒發生在大城，居民好不容易盼來廠商願意來大城投資建設，也希望建設儘快兌現帶來就業機會，遺憾的是，外地人士高舉環保大旗，趕走能讓大城經濟起死回生的機會，趕走大城的未來。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，大城及芳苑濕地是全台最完整、面積最大的濕地潮間帶寬度達5公里以上是世界罕見，生物量豐富度堪稱國際級濕地，生態生物豐富更是世界之最，也是台灣白海豚重要棲息地，更有許多在地人是靠這片潮間帶帶來豐厚收入，每年百萬收入不是問題，若能好好管理及保護，絕對會成為比高美濕地，更有名的國際觀光景點。

▲大城經濟自救會跪請縣府要力挺經濟發展才能讓大城翻轉的綠能建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

× ▲大城經濟自救會跪請縣府要力挺經濟發展才能讓大城翻轉的綠能建設。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 02）

王盟貴說，此開發計畫所涉各項許可，都由中央相關單位審查中，包括經濟部、內政部、行政院農委會，縣府尊重各方意見，後續會要求開發商遵照中央的審查結論辦理，同時也會將今天陳情的意見如實反應給中央。