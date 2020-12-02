科大「國際日」 不用出國也能體驗異國文化與美食
記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-12-02 20:33:39
修平科技大學今天舉辦「多元文化國際日」活動，邀請來自印尼、馬來西亞、越南、韓國、日本、英國、美國等國專家學者，共同討論多元文化教育議題，倡議尊重多元文化，另透過展現國際學生各項學習成果，讓參與師生不用出國，也能體驗異國文化與美食。
修平科技大學一年一度「多元文化國際日」活動，提供國際學生表演舞台外，也藉由活動增進師生對於多元文化的認識，今年邀請來賓包括：印尼Fitri Fadhilla、越南陳秋香、韓國金尚浩、日本鍾美佐、馬來西亞陳永耀、英國Brett Lovell、美國Daniel L. Clinciu等學者專家，參與踴躍。現場並藉由「文化展示與節慶」海報，帶領學生對深入認識異國節慶習俗，校園彷如一個小型地球村。修平科大國際交流中心主任李淑美表示，修平有許多外籍學生，在地球村時代，辦理多元文化國際日活動，提供師生接觸多元文化管道，進而學習尊重、欣賞異國文化，達到族群融合目的，是一項別具特色活動，受到師生及家長肯定。
今年受到疫情影響，儘管無法出國，但應邀參與貴賓很踴躍，各個穿著自己國家的特色服裝，諸如東南亞印尼、越南籍的服裝，色彩鮮豔，薄紗材質呈現飄逸感覺，相當吸睛，此外，異國料理美食區人氣旺，吸引不少師生逐攤品嚐，大飽口福。為了讓與會來賓及學生體驗多元文化采風，特別安排文化闖關、DIY動手做及文化體驗活動等，其中試穿日本、馬來西亞服飾人氣超夯，最獲女生青睞。還有從實作中體驗異國文化之美，如風箏製作、創意摺紙及編織晴天娃娃等，也擠滿躍躍欲試學生，讓校園洋溢異國風情，有助本國與國際學生間文化交流，校園接軌國際化。