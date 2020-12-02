明倫社宅租金高惹議 柯文哲：避免變貧民窟被污名化
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-12-02 19:17:39
剛開放招租的明倫社會住宅，其中部分三房型的住宅租金高達每個月四萬，也引發外界批評太貴。台北市長柯文哲當時也對租金表達不滿，更強調會回去要做檢討。不過柯文哲今天上午在參與健康公宅的住戶分享會時，態度180度轉變，強調公宅要達到混居的目的，「我們不希望整棟社會住宅裡面住的都是窮人」，今天下午接受廣播媒體專訪時，更強調這是為了避免社宅被污名化成「貧民窟」。
柯文哲在上午的住戶分享會時，針對外界批評明倫社宅租金過高一事作出解釋。柯文哲強調，如果是單人房（月租）只有八千多塊，三人房因坪數比較大，所以才到四萬塊。柯文哲直言，設計大坪數高租金的房型，另一個很大的理由也是為了「不要被標籤化」。柯文哲表示，過去蓋社會住宅時，大家都說「你一蓋下去，住進來全部是窮人，然後搞了一陣子就變成貧民窟」，目前北市確實有些地方變成這樣，也就是入住的全部都是窮人，他說，整個社會住宅不能裡面住的全部是低社經地位的，因此混居是一個很重要的概念，所以當時設計理念就是「我們不希望整棟社會住宅住在裡面都是窮人」。而柯文哲下午在接受廣播媒體專訪時，也再度提到租金過高一事。「北市府的社宅房租與租金補貼是分開來看，過去政府常常打混帳，帳很難看。」柯文哲說，「但我上任之後就是採企業經營，蓋設宅成本多少租金就訂多少，弱勢需要租金補貼的就是額外補貼。若是中低收入戶需要幫忙的，租金補貼就是從三千到一萬一千元左右。」柯文哲也強調，台北市的社宅採混居，就是避免社宅變成貧民窟被污名化，才會採取這樣的方式去處理。