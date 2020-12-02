超正女兒備考壓力大　王彩樺揪吃飯慘被打槍

《歌劇魅影》第4度登台，從19日開始於台北小巨蛋登場，今（2）日陳子鴻、王彩樺、謝佳見、派偉俊、Duncan（周群達）等都來觀賞演出。王彩樺帶著小女兒一起現身，談起正在準備學測的大女兒庭庭，她心疼的表示女兒壓力好大，她回到家女兒們都還在奮發苦讀。 我是廣告 請繼續往下閱讀 王彩樺帶著小女兒一起來觀賞《歌劇魅影》，她笑說：「妹妹說想要看，我今天是第2次看，今天很開心很期待 。」被問到未來會不會想要挑戰又唱又眼，她謙虛表示：「他們是實力派，我演戲最近有些許進步，大家聽了開心就好。」她也透露，17歲大女兒庭庭因為要學測所以沒辦法一起來看，「我有叫她來看，她說不行，要等考試考完，我也跟他說媽媽要跟你吃飯，同樣也是要等考試考完。」她無奈提到，最近回到家，大女兒都還在苦讀，課業壓力很大，希望她不要把自己逼這麼緊。而先前大女兒被稱讚漂亮，王彩樺被問到女兒有沒有想朝演藝圈發展，她笑回：「目前沒有這個想法。」也表示小孩子快樂比較重要，只要有興趣的事情，她都願意全力支持。▲王彩樺（右）帶著小女兒一起觀賞《歌劇魅影》。（圖／記者吳雨婕攝 ,2020.12.02）▲王彩樺大女兒庭庭擁有仙氣外表，引起討論。（圖／王彩樺臉書）