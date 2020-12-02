中天電視門口驚傳自焚！70歲男頭及上半身3度燒傷
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 20:07:36｜update2020-12-02 20:54:36
中天電視台門口今（2）晚驚傳自焚事件，一位年約70歲的男子疑似持汽油潑灑自己後點火，周圍群眾見狀趕緊上去救援。目前消防隊已到場並將男子送往三總，據了解，男子臉部及上半身燒傷，送醫時意識清醒。根據三總院方最新消息，患者頭部與上半身36%三度燒傷，經插管後住加護病房治療中。至於自焚動機仍待釐清。
綜合媒體報導，今晚7點11分左右，該自焚男子先是拿了一個紅包到中天電視台，要求轉交給主持人戴立綱，隨後就在廣場拿疑似汽油的液體往自身上潑灑並點火自焚。時間發生在接近下班尖峰時間，周圍目擊者眾，網路上也議論紛紛。據了解，到院時三總表示病人目前意識清醒，而目前確定患者頭部與上半身36%三度燒傷，經插管後住加護病房治療中。至於自焚動機，仍待後續釐清。（編輯：倪浩軒）
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