陳宇奪金鐘主持人獎 林姿妙讚宜蘭之光、原民之光
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-12-02 20:43:35
第55屆金鐘獎於9月26日舉行，宜蘭縣南澳高中學生陳宇(Buya)，在眾多主持人當中脫穎而出，以「kakudan時光機」節目主持人身分，奪下「最佳兒童少年節目主持人獎」，其優異表現備受矚目，堪稱宜蘭之光、原民之光，縣長林姿妙今(2)日特別予以表揚及勉勵。
目前就讀南澳高中三年級的陳宇，是南澳鄉碧候村泰雅族人，他在原住民族文化事業基金會所製播的「kakudan時光機」節目中擔任主持人，其生動的主持風格及豐富的節目內容，透過陳宇及搭檔的介紹，將逐漸失據的「原住民傳統」重生，並拼湊出先民們的文化記憶，於眾多出色的主持人中脫穎而出，勇奪「第55屆金鐘獎最佳兒童少年節目主持人獎」。陳宇生長於泰雅族家庭，從小習得泰雅的傳統文化、生活及山林智慧，由於家中長輩都以泰雅族語溝通，在耳濡目染中學會如何以族語與家人對話，更在去年的族語認證中，取得宜蘭澤敖利泰雅語中高級的資格；品學兼優的陳宇，非常樂於學習，更喜歡嘗試各種挑戰，其優異的領導能力，除了連續三年獲班級推選擔任班長外，更當選學校班聯會主席，作為學校與學生間的溝通橋樑。
陳宇把泰雅文化的傳承，當成他最重要的使命之一，也期許自己能在未來將所學帶回到部落當中，一方面回饋部落，另一方面繼續讓泰雅文化能深植在部落的孩子們心中。林姿妙縣長表示，多元族群的文化傳承，是宜蘭縣最關注，也是最致力守護的一環，看著學子在金鐘獎的舞臺上，穿著泰雅族傳統服飾領獎，並且用流利的族語分享喜悅及感謝，真的替陳宇感到光榮及驕傲，林姿妙也勉勵陳宇，要持續為原住民族文化的傳承而努力，更期許本縣在原住民族教育的推動上，能持續深耕，繼續培育優秀傑出的人才。