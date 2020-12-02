《孤味》要拍續集？陳淑芳：市長投資就拍

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台南令陳淑芳印象最深刻的是「台南人的熱情」，而對於能演這部電影，陳淑芳表示「沒有遺憾，這部片的拍攝手法非常好，觀眾看起來很舒服」；觀眾真的要支持國片，國片起飛，經濟就起飛，陳淑芳說，也許有拍續集的考慮，那要靠市長來投資，「市長投資，我們就來拍續集」。
該片主要場景幾乎全在台南拍攝，導演許承傑、製片也都是台南子弟，甫上映便佳評如潮，獲本屆金馬獎6項提名肯定，飾演「秀英阿嬤」的女主角陳淑芳，更摘下金馬影后殊榮。
許承傑說，《孤味》這個詞來自素有美食之都的台南諺語，指的是各家小吃專心一意，把一道料理做好的職人精神，延伸到電影，則代表每一個用己身毅力、為家則強的台灣女性，希望觀眾看完後，更珍惜身旁的她們。
黃偉哲表示，台南山海地景不一而足，自然人文都相當有看頭，現在有愈來愈多的電影及電視劇都非常有眼光，來台南拍攝取景，《孤味》從短片開始就在台南拍攝，很高興導演憑藉著優異成績，將這部小品轉化成這麼成功的大製作。
台南市文化局局長葉澤山指出，上一部在台南取景，票房破億的電影是7年前陳玉勳導演的《總舖師》，7年後的今天，台南故事讓票房再破億，「台南就像辦喜事一樣，大家都替《孤味》感到開心」。
黃偉哲邀請所有市民及國人，「不管有沒有吃到蝦捲，都要找時間進戲院看《孤味》」，好片大家告訴大家，一起走進戲院支持優質國片。