《孤味》要拍續集？陳淑芳：市長投資就拍

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《孤味》要拍續集？陳淑芳：市長投資就拍

記者陳聖璋 / 台南報導

calendar_today2020-12-02 20:28:42

「國民阿嬤」陳淑芳回台南發蝦捲，答謝台南鄉親對《孤味》的支持。
▲「國民阿嬤」陳淑芳回台南發蝦捲，答謝台南鄉親對《孤味》的支持。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
國片《孤味》全台票房已破1.2億，日前「國民阿嬤」陳淑芳偕劇組在台北炸蝦捲答謝粉絲，為回應台南的盛情，今（2）日回台南發蝦捲，感謝台南鄉親對《孤味》的支持。
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媒體提問是否會拍續集，導演許承傑表示，《孤味》改編自外婆的故事，該片是他、製片陳郁佳及陳淑芳最完美的呈現，會不會拍續集「說不準」，但是，會繼續拍好電影給大家，對於票房破億，許承傑坦言，一開始沒料到，「我和淑芳阿姨只是想說，這部電影讓大家覺得好看，有不錯的成績就好，很意外有這麼多觀眾的共鳴，讓我們很感動」。許承傑強調，在疫情期間，這部片創出這樣的里程碑，對國片產業是莫大的鼓舞。
▲陳淑芳說，台南市長黃偉哲投資，就拍續集。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
▲陳淑芳說，台南市長黃偉哲投資，就拍續集。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
台南令陳淑芳印象最深刻的是「台南人的熱情」，而對於能演這部電影，陳淑芳表示「沒有遺憾，這部片的拍攝手法非常好，觀眾看起來很舒服」；觀眾真的要支持國片，國片起飛，經濟就起飛，陳淑芳說，也許有拍續集的考慮，那要靠市長來投資，「市長投資，我們就來拍續集」。

該片主要場景幾乎全在台南拍攝，導演許承傑、製片也都是台南子弟，甫上映便佳評如潮，獲本屆金馬獎6項提名肯定，飾演「秀英阿嬤」的女主角陳淑芳，更摘下金馬影后殊榮。

許承傑說，《孤味》這個詞來自素有美食之都的台南諺語，指的是各家小吃專心一意，把一道料理做好的職人精神，延伸到電影，則代表每一個用己身毅力、為家則強的台灣女性，希望觀眾看完後，更珍惜身旁的她們。

▲《孤味》導演徐承傑表示，票房成績如此亮眼，是大家始料未及的。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
▲《孤味》導演徐承傑表示，票房成績如此亮眼，是大家始料未及的。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
黃偉哲表示，台南山海地景不一而足，自然人文都相當有看頭，現在有愈來愈多的電影及電視劇都非常有眼光，來台南拍攝取景，《孤味》從短片開始就在台南拍攝，很高興導演憑藉著優異成績，將這部小品轉化成這麼成功的大製作。

台南市文化局局長葉澤山指出，上一部在台南取景，票房破億的電影是7年前陳玉勳導演的《總舖師》，7年後的今天，台南故事讓票房再破億，「台南就像辦喜事一樣，大家都替《孤味》感到開心」。
▲金馬影后陳淑芳態度親和，相當平易近人。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
▲金馬影后陳淑芳態度親和，相當平易近人。（圖／記者陳聖璋攝，2020.12.02）
黃偉哲邀請所有市民及國人，「不管有沒有吃到蝦捲，都要找時間進戲院看《孤味》」，好片大家告訴大家，一起走進戲院支持優質國片。
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