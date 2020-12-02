耗水費究竟何時開徵？王美花：仍未定案 目標明年擬子法
耗水費究竟何時開徵？王美花：仍未定案 目標明年擬子法
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-12-02 20:24:15
經濟部長王美花今（2）日赴立法院經濟委員會報告並備詢，立委問到耗水費開徵時程時，王美花表示，耗水費目前還在收集利害關係人意見，仍需密集溝通。經濟部明年目標是擬定相關子法，但無法明確公布期程。
在蔡英文政府上台前夕，2016年5月6日立法院通過《水利法》修正案，授權水利署針對每月用水量1000度以上工業大戶，課徵10-30%的「耗水費」。不過到目前為止，相關子法都尚未擬定。王美花表示，耗水費細節相當複雜，例如有的廠商已有節水、或是廠內用水循環多次等，都要有不同考量，不只是考量總量。水利署會密集與相關利害關係人溝通，溝通確定後還要報院獲准，才會上路，目標明年擬定相關子法，不過沒有一定的期程。
日前，時代力量黨主席陳椒華在臉書上曾質疑，國內目前水情吃緊，經濟部卻遲遲不開徵耗水費，質疑經濟部是怠惰？還是拿人民納稅錢為大企業節省成本？陳椒華指出，從2017到2018年，經濟部已和半導體、面板、塑化、鋼鐵、食品、紡織業者等，開了四十場會議，也到各大工業區、科學園區和業者面對面，請問還要研究、溝通多久？陳椒華痛批，每月用水在一千度以上的工商大戶，只佔總用戶數的0.12%，卻用了百分之三十的自來水，經濟部再不開徵，下次要停的就是民生用水了！