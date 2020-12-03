NOW早報／違反香港國安法遭判刑　黃之鋒囚13.5月

違反香港國安法遭判刑 黃之鋒囚13.5月、周庭10個月

我是廣告 請繼續往下閱讀

前香港眾志秘書長黃之鋒、前成員周庭及前主席林朗彥，因參與去年6月21日包圍警察總部，被控煽惑及參與未經批准集結罪，黃之鋒在事發前一晚，曾在手機通訊軟體提到包圍警總，並多次在現場用擴音器與現場人士溝通，被法院認為是帶頭主導的角色。案件昨（2）日在西九龍法院判刑，3人分別被判13.5個月、10個月與7個月，立即監禁，不准緩刑。周庭聞判後立刻在犯人欄內痛哭，隨即申請保釋外出等候上訴，但遭拒絕。

▲黃之鋒、林朗彥從荔枝角拘留所搭上囚車押送至西九龍法院。（圖／美聯社／達志影像）

今日天氣／冷空氣稍增強！水氣又增 北台濕涼依舊

今（3）天持續受到東北季風影響，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率偏高，由於風力稍增，水氣稍增，在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨狀況比起昨日有增多的趨勢，有局部大雨發生的機率，其中基隆北海岸、桃園以北山區及沿海最為明顯，請多加留意，至於新竹以南則維持多雲到晴的天氣；冷空氣今日也再度增強，白天高溫在北部東北部不超過20度，其餘地區也降至22至25度，預測在今晚至周五清晨中部以北低溫約15至19度，水氣偏少的竹苗以南區域沿海空曠地區有可能來到更低，請留意溫度變化適時增減衣物。





中天電視門口驚傳自焚！70歲男頭及上半身3度燒傷





中天電視台門口昨（2）晚驚傳自焚事件，一位年約70歲的男子疑似持汽油潑灑自己後點火，周圍群眾見狀趕緊上去救援。案發後，消防隊立刻到場並將男子送往三總，據了解，男子臉部及上半身燒傷，送醫時意識清醒。根據三總院方最新消息，患者頭部與上半身36％三度燒傷，經插管後住加護病房治療中。至於自焚動機仍待釐清。



▲一位70歲男子昨（2）晚在中天電視台門口自焚，動機仍待釐清。（圖／翻攝自PTT）

信功董座稱「沒挺萊豬」 蘇揆遭打臉回應：非指特定公司





行政院長蘇貞昌前（1）天在立法院答詢時說，肉品公司、信功實業很支持政府政策，不過，信功實業晚間卻發出聲明，表示堅決不使用進口美國萊豬做為產品，董事長楊博仁也沒有和蘇貞昌接擉或談及任何萊豬立場及議題，形同「打臉蘇貞昌」。對此，蘇貞昌昨（2）日上午出席資訊月活動時受訪表示，他並不是指哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。



▲對於信功實業發出聲明、打臉蘇貞昌，蘇貞昌受訪表示，並非指哪家哪一家公司支持含萊克多巴胺的肉品進口，不要誤會。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.12.2） 「7成網美賣淫」瘋傳價目表 JKF女郎：開價看看而已



JKF女郎安希、Q匠、綺湘、奶妹、謝立淇、妮妮、小蓁蓁1日出席三創園區，為JKF夢幻聖誕樹點燈儀式站台，女郎們穿上貼身爆乳珠光禮服，一字排開波濤洶湧，讓現場粉絲大飽眼福，前陣子「7成網美都在賣淫」的言論引起軒然大波，妮妮不怕被貼標籤：「訊息收過很多，也會開價，但都看看而已。」她表示網路詐騙很多，她都設定為垃圾訊息，工作加倍小心。



▲JKF女郎妮妮（左起）、Q匠、安希、奶妹點燈。（圖／JKF提供）

獎金逾17億！新刮刮樂頭獎最高500萬 還有逾7萬個5千元





適逢彩券中獎免稅門檻調高至5000元的政策滿周年，台灣彩券公司昨（2）日再推出新款刮刮樂，總獎項超過262萬個，總獎金逾17億元，頭獎最高有500萬元，而且有2個機會，另一個頭獎則為200萬元共有5個，同時還有超過7萬個符合中獎免稅門檻的5000元獎項。（編輯：許苡晴）