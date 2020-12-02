老翁自焚喊「為什麼開除王又正」 王又正親發聲明回應了
老翁自焚喊「為什麼開除王又正」 王又正親發聲明回應了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-12-02 22:52:40
一名70歲孫姓老翁今（2）日晚間7點多，在中天電視台門口自焚，嚇壞目擊民眾。送醫搶救後，根據三軍總醫院表示，孫姓老翁目前頭部與上半身36％的三度燒傷，插管後目前已轉往加護病房治療。據了解，孫姓老翁自焚前曾高喊「為什麼開除王又正？」對此，前中天主播王又正也在臉書發表聲明回應，強調自己「非常非常非常難過、自責、不捨」，更呼籲支持者不要仿效。
綜合媒體報導，孫姓老翁到了中天電視台門口後，先是請警衛轉交紅包給主持人戴立綱，在自焚前又高喊「為什麼開除王又正？王又正到哪去了？」另外根據《ETtoday》報導，孫姓老翁有留下遺書，內容交代女兒「千萬不要吃萊牛」，並透露出對民進黨政府執政的不滿。而王又正旋即也在個人臉書粉專「正常發揮」發表聲明回應，透露自己「得知消息後，我非常非常非常難過、自責、不捨」，更直言不講官方語言，但「最不願見到的，就是你們受傷」。
王又正呼籲所有支持者，「意見表達可以冷靜、幹譙、激情，但萬萬拜託，又正最在乎的，是你們的生命、健康、安全」。最後也強調「祝福激烈表達意見的朋友，一切平安；我更希望不要有人仿效，因為，那會讓我痛徹心扉。我愛你們，也請你們愛我；我心疼你們，不忍心你們為我受傷」。（編輯：倪浩軒）
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