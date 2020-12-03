外交角力新戰場　中印兩國高層頻訪南亞拉攏鄰邦

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此外，印度國安顧問多瓦爾（Ajit Doval）也於11月27、28日赴斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）出席第4屆印度、斯里蘭卡和馬爾地夫三方國家安全局層級海上安全合作會議，與這兩個曾倒向中國的鄰國強化關係並深化三方海上安全合作。
不過，中國也不甘示弱，印度「出版」報（ThePrint）報導，中國國防部長魏鳳和在席林格拉訪問尼泊爾不久後，也於11月29日造訪尼泊爾，與尼泊爾總統班達里（Bidhya Devi Bhandari）、尼泊爾總理兼國防部長奧利（K.P.Sharma Oli）等人見面，強化雙邊軍事合作。
報導說，魏鳳和結束尼泊爾訪問後，繼續訪問巴基斯坦。
不願透露姓名的不丹政治分析家告訴「出版報」，中國當局在2017年中印部隊洞朗對峙前，曾向不丹提出條件更好的解決領土爭端方案，接受洞朗平原的狹長一小塊領土，但必須包括可俯瞰扼住印度本土通往印度東北各省頸部通道的吉姆馬珍山（Gyemochen）；不丹考量印度的安全利益，拒絕了中國。
一名亞洲外交官指出，中國與印度部隊在洞朗對峙的72天期間，中國已經顯露意圖，正在建立通往可俯瞰印度領土制高山脊的替代路線。
中國6月突然聲稱不丹東部一塊面積740平方公里的野生動物保護區是「中國領土」，阻擋國際組織向不丹提供保護動物的資金；紐約時報最近更報導，中國在今年「十一」建政日前，在靠近有領土爭議的洞朗附近興建村莊，位於不丹認定領土範圍內約2公里。
不丹政治分析家說，中國此舉是向不丹傳達訊息，如果不自己脫離印度的影響，且自行根據國家利益與中國解決領土紛爭，中國入侵爭議地區的事件會不斷發生。「這是中國的新劇本，但我們不知道新規則是什麼。」
但目前可見，中國最近積極在喜瑪拉雅山區南麓破壞現狀，中國正在使用所擁有的各種工具，和印度角逐南亞的影響力。（編輯：韋樞）1091102