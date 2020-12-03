趙立堅假圖事件 澳洲總理上微信批評遭封鎖
中央社
calendar_today2020-12-03 05:38:54
（中央社雪梨2日綜合外電報導）中國外交部發言人趙立堅在推特用假圖批評澳洲軍人後，兩國陷入爭執。澳洲總理莫里森1日上微信（WeChat）批評假圖事件，但這則訊息隨後遭到封鎖。
趙立堅11月30日在推特放上澳軍持刀架在阿富汗兒童脖子上的假圖片之後，莫里森（Scott Morrison）要求中方道歉遭拒。莫里森1日上微信批評假圖，捍衛澳洲針對特種部隊在阿富汗行動的戰爭罪調查處理，並表示澳洲會用透明方式處理「棘手事務」。
莫里森也寫道，假圖推文「不會削弱大家對澳大利亞華人社區的尊重和讚賞，也不會削弱我們與中國人民的友誼」。
然而根據路透社，莫里森這則訊息今天傍晚似乎遭到封鎖。「微信公眾平台運營中心」表示，這則貼文因違規無法查看，並稱其內容涉及「歪曲歷史事件、混淆公眾視聽」。
微信母公司騰訊未立即回應置評要求。
一份歷經4年的調查發現，澳洲特種部隊被控曾在阿富汗殺害39名手無寸鐵的囚犯和平民；據稱資深突擊隊員會要求資淺軍人殺害無力抵抗的俘虜，以達成軍旅生涯「首殺」（first kill）紀錄。澳洲上週已表示，19名現役和退役軍人可能遭到刑事起訴。（譯者：楊昭彥）1091203