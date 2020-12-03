比美國快！普丁：新冠疫苗　俄國下週開始大規模接種

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普丁並點名俄國副總理塔季揚娜·戈利科娃（ Tatyana Golikova ）負責該國的新冠疫苗施打，要求她在下週結束前就開始進行大規模疫苗接種，戈利科娃聲稱，當務之急是為醫生和老師施打疫苗，但也尋求為更多群體提供疫苗的可能。
俄國衛生部長米哈伊爾·穆拉什科（ Mikhail Murashko ）週三表示，迄今為止，已有逾 10 萬名俄羅斯公民接種了 Sputnik 疫苗，但並未具體說明這些人進一步的情況。疫苗目前正處於第 3 期最後臨床試驗階段，共有約 4 萬名志願者參與試驗。
俄國上週聲稱，「史普尼克 V 」的第 3 期臨床試驗中期報告顯示，其保護效力高達 95％ 。疫苗開發人員先前曾表示， 9 月時俄羅斯醫院「紅色區域」的 1 萬名志願者已先接種了該款疫苗。此外，俄羅斯軍方上週表示，迄今已經為 2500 名軍人施打疫苗，後續還有更多人要接種。
在普丁宣布加強疫苗接種計劃前，英國才剛批准使用美國輝瑞大藥廠（ Pfizer ）和德國 BioNTech 聯手研發的新冠疫苗，將從下週開始為民眾接種。
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