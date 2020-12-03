翁赴中天電視前自焚！韓國瑜慟喊7字　籲政府別繼續傲慢

中天電視台門口昨（2）晚驚傳自焚事件，一位年約70歲的男子疑似持汽油潑灑自己後點火，周圍群眾見狀趕緊上去救援。案發後，消防隊立刻到場並將男子送往三總。對此，前高雄市長韓國瑜在臉書痛心喊「人民血淚的聲音」，並呼籲執政黨應有所警惕，別再繼續傲慢下去。

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據了解，自焚老翁臉部及上半身燒傷，送醫時意識清醒，三總院方最新消息指出，患者頭部與上半身36％三度燒傷，經插管後住加護病房治療中。至於自焚動機仍待釐清。

▲韓國瑜臉書貼文。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

對於昨晚有民眾到中天電視台門口自焚一事，韓國瑜在臉書以「人民血淚的聲音，你聽見了嗎？」為題發文，他表示，自己深感痛心，同時呼籲所有好朋友，「不論你的政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。」





藉由此事，韓國瑜更呼籲執政黨，「現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧！」而台北市議員張斯綱也在貼文底下留言「生命、健康、安全最要緊！一定要冷靜，心平氣和，不要衝動！」（編輯：許苡晴）