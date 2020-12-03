再戰2024！白宮耶誕派對　川普笑稱法律戰敗就4年後見

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再戰2024！白宮耶誕派對　川普笑稱法律戰敗就4年後見

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-12-03 07:20:05

▲外媒報導稱，川普本月 1 日在白宮一場耶誕活動中表示，若法律戰失敗，不排除 4 年後捲土重來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導稱，川普本月 1 日在白宮一場耶誕活動中表示，若法律戰失敗，不排除 4 年後捲土重來。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
美國大選投票日結束將滿 1 個月，總統川普多次聲稱選舉存在舞弊並發起訴訟，但迄今未能獲得令其滿意的結果。外媒近日引述消息，川普於本月 1 日在白宮的耶誕派對上笑稱，若法律戰失敗了，就會拚 2024 年東山再起。
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綜合《美聯社》等外媒報導，耶誕派對當晚，出席的來賓多為共和黨全國代表大會成員，川普在白宮發表談話時表示，過去 4 年是一段了不起的時間：「我們正試圖再做 4 年。否則我們就 4 年後再見。」並聲稱：「我們贏得了選舉，但他們不喜歡。我形容這是造假的選舉，我以後都會這樣說。」
報導並點出，從現場畫面看來，很多與會者皆未配戴口罩，在這個新冠疫情持續惡化的節骨眼上，明顯違反有關的公衛及防疫規則。川普在活動中繼續攻擊對手選舉詐欺、舞弊，而當他發表高論時，甚至能聽到現場傳出咳嗽聲。

白宮先前才傳出疑似爆發大規模群聚感染，導致多位政府高層及競選團隊成員確診，川普本人和其夫人、長子都已陸續中招。可即便如此，似乎仍無法遏止有關行為，白宮發言人葛瑞珊（ Stephanie Grisham ）上個月曾表示，白宮將在盡可能提供最安全環境的前提下舉辦活動。

白宮新聞秘書麥肯內尼（ Kayleigh McEnany ）也為川普舉行派對的決定辯護，聲稱賓客名單已比往年少很多，也有鼓勵與會者勤洗手、保持社交距離等等：「如果你可以打劫商家、燒毀建築物，還參加抗議活動，那就可以參加耶誕派對」，同時指出川普還計劃舉辦猶太光明節( Hanukkah )的慶祝活動。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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