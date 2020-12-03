輝瑞疫苗批准在望　紐約州估首批17萬人接種

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全美疫情日趨嚴重，古莫（Andrew Cuomo）簡報時形容疫苗接種計畫是抗疫「終局之戰」。
古莫說，聯邦政府依各州人口多寡分配2019冠狀病毒疾病疫苗，年底前全美供給估計接近4000萬劑。由於每人需施打兩劑，這批疫苗僅夠2000萬人接種，占美國人口6%左右。
除輝瑞與德國夥伴BioNTech合作開發的疫苗外，美國生技廠商莫德納（Moderna）也已向FDA申請疫苗緊急使用授權，FDA諮詢委員會預定17日就批准與否提出建議。但莫德納公司規模較小，疫苗生產速度與初步可供分配的劑量不如輝瑞。
至於疫苗施打對象次序，美國疾病管制暨預防中心（CDC）諮詢委員會昨天建議醫護人員與長期照護機構居民優先接種，與紐約州政府先前訂出的疫苗接種計畫大致相同。
疫苗問世雖帶來一絲曙光，但接種才是嚴峻挑戰的開始。疫情爆發後，全美各州與地方政府財務困窘，普遍欠缺大規模施打疫苗的資源；民間原本就有反對接種疫苗的族群，加上2019冠狀病毒疾病疫苗數月內開發問世，民眾疑慮有增無減。
古莫表示，部分民眾剛開始可能抗拒，但紐約州政府設有委員會審核FDA疫苗核准決定，期望建立信心、淡化民眾疑慮。
隨著全美疫情惡化，紐約近期數據愈來愈不樂觀。截至1日，紐約州染疫住院人數直逼4000人，一個月來激增逾兩倍；紐約市新型冠狀病毒檢驗呈陽性反應比例7天移動均值已達4.8%，創5月底以來新高。
與春季不同的是，近期接觸者追蹤顯示新增病例主要來源是家中小型聚會。紐約州政府最新宣導廣告警告，超過7成病例源於「起居室病毒傳播」，呼籲民眾年底佳節減少親友聚會，在醫療院所人力吃緊之際降低感染風險。（編輯：周永捷）1091203