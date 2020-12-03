拜登先不取消關稅及協議 傳將任專人應對中國挑戰
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-12-03 09:13:25｜update2020-12-03 09:19:27
美國總統當選人拜登即將入主白宮，外界普遍著眼於美中未來關係發展。他近日接受《紐約時報》專訪時表示，不會一上任就取消對中國的關稅以及第一階段貿易協議，而是先進行全面審查，並與美國傳統歐亞盟友磋商後，制定出一致性戰略再做打算。英國《金融時報》 2 日也引述消息來源，說拜登正在考慮要任命白宮「亞洲事務主管」，任務之一便是應對來自中國的廣泛挑戰。
綜合外媒報導，川普任內的美中關係急遽惡化，導致全球 2 大經濟體進行了為期 2 年多的貿易戰，直到 2020 年 1 月終於簽署了部分貿易協議，協議內容除了要求中國 2 年內要再購買約 2000 億美元的美國商品外，也保留了對 2500 億美元的中國商品所加徵的 25% 關稅。拜登在專訪中聲稱，上任後將全面檢視與中國所有現存的協議，並與歐亞傳統盟友協商，彼此取得共識以發展一致戰略；也希望能凝聚兩黨共識，對美國的研發、基礎設施和教育進行大量投資，並以能源、生科、先進材料與人工智慧，為政府重點投資研究的領域，以利於與中國的競爭。
拜登表示，在完成前述對美國國內與勞工的投資、教育前，不會跟任何人訂立新的貿易協議。
除此之外，英國《金融時報》也引述 5 名內部人士消息，說拜登考慮在美國國家安全委員會中設立「亞洲事務主管」一職，聯合盟友推進美國在亞太的利益和價值觀，底下至少有 3 名國家安全委員會的高級主管，分別關注中國、印度，以及日韓澳洲等美國傳統盟友。報導指出，拜登上任後無疑將面臨一系列敏感問題，從新疆人權到香港民主運動，還有如何對待涉及國家安全問題的中國企業，設立亞洲事務主管的舉動突顯亞洲的重要性，但確切事宜則尚未定案。