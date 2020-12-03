藍委嫌養肥貓砍預算！馮世寬嘆：國防院是優秀智庫
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-12-03 10:11:47
國防部2018年捐助成立國防安全研究院，但是國民黨立委質疑國防院研究效果有限，還有人上政論節目，認為國防院養肥貓占缺 、「騙吃騙吃」，因而在預算審查時刪除2500萬預算。對此，前國防院董事長、現任退輔會主委馮世寬今(3)日表示，國防院是優秀智庫，什麼事都政治考量是國家的損失。
立院外交及國防委員會今日審查退輔會預算，由於馮世寬曾擔任國防院董事長，會前被問到國民黨砍2500萬國防院院預算，馮世寬一開始表示，「不予置評」，但是隨後又說把這些事都當成政治活動、政治考量是國家的損失，國防院人才濟濟，受到國外肯定，成立一年半就當選全球傑出智庫，在我任內歐洲、日本智庫都有來，它們都很好奇與肯定，非常期盼我們國家有好的智庫。馮世寬舉例表示，美國蘭德公司有很多美國國防庫的研究案，國防院其實也有接許多國防部研究案，現在說是有黨派、有顏色，我不知道怎麼批評，我非常難過，怎麼今天走到這一步。
媒體追問吳怡農被拱民進黨北市黨部主委，有何看法?馮世寬表示，我更不要批評，我是國民黨，他不是國民黨。媒體又問吳怡農是好人才嗎?馮世寬說，他不錯的，很年輕在國外讀過書，至少眼界比一般人好。馮世寬之前受訪曾說吳怡農是渣男，媒體詢問今天說法好像跟以前不同?馮世寬表示，因為他的想法是偏差，跟我的想法不一樣。