藍委嫌養肥貓砍預算！馮世寬嘆：國防院是優秀智庫

「騙吃騙吃」，因而在

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「

」，但是隨後又說把這些事都當成政治活動、政治考量是國家的損失，國防院人才濟濟，受到國外肯定，成立一年半就當選全球傑出智庫，在我任內歐洲、日本智庫都有來，它們都很好奇與肯定，非常期盼我們國家有好的智庫。