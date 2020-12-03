現代人避免眼睛過度疲勞 日常保養吃這些
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-12-03 10:03:18｜update2020-12-03 10:04:06
有人笑說「現代人可以不帶錢包，卻不能没有手機！」，緊盯手機往往已經造成眼睛的壓力與不適，衞福部立朴子醫院就有一位患者，在眼睛血管充血破裂的情形下去看醫，醫生囑咐充分休息一周即可逐步回復正常，同時建議飲用枸杞搭配黃色系菊花沖茶飲用，或配合服用枸杞地黃丸等傳統方劑，緩解眼睛疲勞、痠澀。
對因為工作需要，眼睛長時間緊盯3C產品，而影響視力者，朴子醫院中醫師李昌諴表示，生活作息要保持正常，睡眠與休息充足為首要，熬夜讓眼睛無法充分休息，長期導致人體呈現「肝腎陰虛」或「心腎不足」的狀況(熬夜導致肝火旺、腎水與心血不足)，養份輸送到眼睛不足，加上長時間近距離觀看3C產品螢幕強光刺激傷害眼睛，不僅會使視力持續下降，沒有護眼保養，可能導致眼睛提早老化衰退。有關眼睛如何在日常生活中保養，李昌諴則建議，平日飲用枸杞搭配黃色系菊花(如杭菊)沖茶飲用，或配合服用枸杞地黃丸等傳統方劑，可以緩解疲勞感，改善眼睛痠澀的情形，因為枸杞含有豐富的葉黃素，黃菊花對習慣熬夜，口乾口苦火氣大、眼睛常有紅血絲的情況，有緩解作用，喝菊花類茶飲如果有受風寒感冒期間，提醒要減少或停止飲用。
在運用日常飲食補眼方面，朴醫的湯悅琦營養師也提出看法，建議多補充含葉黃素與富含維生素A C E、與花青素的食物。南瓜、玉米、黃色甜椒，紅黃橘色蔬果富含葉黃素﹔肝臟、奶製品、魚肝油、深綠及深黃色蔬果富含維生素A﹔柑橘類水果、奇異果、芭樂等水果富含維生素C。湯悅琦說，植物油、肉、堅果、雞蛋(含蛋黃)富含維生素E最後還有花青素，黑紫色蔬果中，例如黑豆、茄子、蔓越莓、藍莓、深色葡萄等各類蔬果，對於眼睛容易疲勞者最好的食物來源。