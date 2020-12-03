萊豬「腸衣」恐流市面、衛生單位難稽查？陳時中回應了
萊豬「腸衣」恐流市面、衛生單位難稽查？陳時中回應了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-12-03 09:26:23｜update2020-12-03 09:27:00
政府無預警開放含有瘦肉精的美豬進口，引發各界反彈聲浪，為了捍衛國產豬，業者也發起台灣豬標章，希望讓國人可以清楚辨識，不過未來萊豬製成的腸衣，也可能會進口來台，引發可能混用在台灣豬香腸的疑慮。
對此，衛福部長陳時中，今（3）天上午赴立法員質詢時，會前遭媒體問到，台灣豬標章的部分，香腸腸衣衛生單位會怎麼查？對此陳時中表示，他這幾天去各市場的時候，發現其實腸衣業者都有標示，他還舉例，有一家廠商賣烤香腸的，有標西班牙腸衣、一家是標美國腸衣。另外針對防疫的秋冬專案已經上路，陳時中也重申，保護自己也保護別人，有些人因為自身狀況沒帶，經勸導後就是會開罰。另外先前因為防堵疫情，暫緩印尼移工來台，恐造成家事移工短缺，陳時中也提到，第一個時序上我們盡快，能快開放就快開放，但還是以防疫為重點，第二個可以媒合其他國家，甚至是國內已經到期的移工，最重要的是可以做「長照2.0」。
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