耳朵位置高自帶財運？有這「6種特徵」的人　不愁沒錢花

一個人的命運好不好，其實跟其相貌、體型和氣色等都有很大的關係。而這些也都是在出生時就已經冥冥註定，不過，無論哪種因素，也都會隨著時空變化而發生改變。所以想要看一個人的財運或其他運勢，就得根據當時的容貌、體型來看，那麼到底怎樣的面相財運才會更好、更容易發財呢？《靈匣網》就分析，以下「6特徵」的人，天生不缺錢花。

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1.耳朵位置偏高

在面相學當中，耳朵又被稱作為是采聽宮，不僅有聽力作用，同時也代表一個人的財運和運氣。如果耳朵的位置高於眉毛、雙耳緊貼腦袋，那就表示此人一生財運較好，且出生在比較富裕的家庭，接受到良好的教育。父母長輩們對其有很大的支援和幫助，使其在事業方面打下了堅實的基礎，加上自身財運好，人又聰慧、機智，因此賺錢也就輕鬆許多，日子過得越來越富裕，不愁沒錢花。





2.印堂寬闊紅潤

印堂在面相學中又稱作命宮，位於兩眉中間，從印堂的顏色及狀態，可以看出一個人一生的運氣。如果印堂生得紅潤寬闊，色澤明亮，那就表示此人財運非常好，無論從事怎樣的職業，在什麼領域，都會有所成就，收益也相對豐厚。這種面相特徵的人大多都是事業型的，能夠經營屬於自己的企業，日子更是過得富裕。相反地，如果印堂發黑或暗淡無光，那就代表此人近段時間可能會遇到麻煩事，運氣也不怎麼好，因此需要小心應對。





3.下巴肥圓

下巴又稱作奴仆宮，代表一個人和福緣、晚年運勢與一生財運。這個部位最好是端正飽滿，肉厚實，不尖削，骨頭外露。一般下巴肥圓厚實的人財運都比較好，無論是正財還是偏財，都有較好的收入。這種人做事謹慎，眼光獨到，尤其是在投資理財方面頗有見解，一般都可以投到賺錢的項目。這種面相的人不僅能夠透過工作的正常收入有所積蓄，還特別容易發橫財，獲得一些意外之財，錢財不缺。



▲《靈匣網》分析指出，若耳朵的位置高於眉毛、雙耳緊貼腦袋，那就表示此人一生財運較好。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

4.準頭端正有肉

所謂的準頭就是鼻子尖。鼻子在面相學當中稱作財帛宮，與金錢和財運有著直接的聯繫，代表著一個人的財富和工作狀態，以及事業成敗。一般可以從鼻子的形狀大小，以及端正程度，來判斷此人的財富狀態。如果準頭端正且有肉包裹，那就表示此人的財運很好，一生當中賺錢都比較容易，可能不用像別人那樣辛苦勞作，就能獲得豐厚利潤。這種面相的人聰慧敏銳，頭腦發達，做事認真負責，無論是自己創業或是在職人員，都會把自己分內之事做到最好。





5.眉毛清秀整齊

眉毛在面相中被稱為保壽宮或兄弟宮，眉毛除了可看出自身氣質，同時也能彰顯一個人的運勢。眉毛最好是清秀整齊，毛髮柔軟，不易雜亂，也不易比眼睛還短。如果眉毛清秀整齊，乾淨不雜亂，且毛髮柔軟細膩，表示此人性格溫和，為人大度，心地善良，做事謹慎仔細，且財運也非常好，無論做什麼職業，都很容易賺到錢。這種面相特徵的人不僅正財運好，能透過自己的工作獲得財富，偏財運也很不錯。其人擅長投資理財，獲得意外之財，日子過得富裕。

6.額頭寬闊飽滿，且明亮

額頭在面相學中稱為天庭，也是官祿宮所在位置，代表的是一個人的先天運勢和智慧，同時也能從此部位看其事業和財運情況。一般來說，額頭不宜太窄及露骨，最好是寬闊飽滿，顏色明亮。若能如此，代表此人生來就是富貴命，不愁吃喝，衣食無憂，從小家裡的經濟條件就好，能得到較好的教育，為自己的事業打下好的基礎。這種面相特徵的人一生財運非常好，不管從事怎樣的職業，都可以賺取較多錢，日子越過越好。（編輯：許苡晴）