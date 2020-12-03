台股早盤多空交戰、類股輪動 「萬四」近關情怯
記者許家禎/台北報導
calendar_today2020-12-03 09:50:45｜update2020-12-03 09:51:04
台北股市今（3）日開盤跌0.65點，加權股價指數以13988.49點開出，並未延續昨日強勢，「萬四」近關情怯。盤面上多空交戰、類股輪動，早盤最低來到13940點，9點半過後跌約30、40點，跌0.2%，來到13958點附近。權值股台積電開低，早盤跌0.4%，來到496.5元。鴻海跌0.7%、大立光在平盤附近。但南亞科持續強勁，而長榮、長榮航、華航強勢漲1到2%。
台北股市昨（2）日盤中最高來到13995點，距離「萬四」僅差5點，終場漲103點，收在13989.14點，再創歷史高點，漲幅0.7%，成交金額2687億元。但今日沒有延續昨日漲勢。台積電早盤跌0.4%，來到496.5元。鴻海跌0.7%，來到82.2元。大立光在平盤3375元附近。不過，南亞科持續強勁，早盤漲3%、聯電漲1.8%，來到42.2元。而國巨也漲0.8%左右。航運族群表現不俗，長榮、長榮航、華航、陽明、萬海強勢漲逾1到2%以上。至於旺宏、群創、華邦電遭到賣單調節。