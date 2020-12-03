因「一支香」被公公強逼離婚！人妻超霸氣反擊　全場讚爆

不少夫妻婚後的感情及生活不像從前，可能會因為家人、小孩等因素而產生爭執，最終導致離婚收場，對此，也有一名女網友發文抱怨，表示老公近日突然有一筆意外之財，但公公知情後卻開始「瘋狂做了很多不必要的事」，甚至因為「一支香」逼她與老公離婚，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「我公公因為一支香要我離婚」為題發文，表示自己與老公2014年認識，交往了2年決定結婚，而她沒有婆婆，只有公公，婚前也只見了一次面。婚後老公突然有了一筆意外之財，但自從有了這筆錢以後，「我公公開始瘋狂，做了很多不必要的事」。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「我公公因為一支香要我離婚」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

當下她只覺得滿頭問號，「香沒點到跟我有什麼關係」，並表示如果今天是老公帶她去逛街就算了，但重點是他們倆也是去買公公交代要買的供品，況且大支香沒了再點就好了，有必要大發雷霆嗎？滿腹委屈及怒火的原PO後來立刻打給父母，請他們開車來幫她載行李，並說道「然後直接說離婚就離婚，以為很稀罕是不是，建議以後大家找孤兒結婚，不然不要結婚，真的太心累了」。



▲女網友因為「一支香」熄滅，公公怒逼她與老公離婚。（示意圖，取自pixabay ） 貼文一出，引起網友熱議，「笑死，支持， 你走前有再噴他一次嗎？有的話就更完美了」、「妳老公是在哈囉？爸寶嗎」、「霸氣，最欣賞這種女生了」、「不是，你老公也讓你公公這樣胡鬧嗎」、「趁沒有小孩離一離，佩服你的勇氣啊，見一次公公就敢結婚」、「加油嘿嘿」、「離得好！沒有必要委屈自己」、「這種不噴爆真的對不起你自己」。

而對於網友疑惑「離開之前有沒有再嗆幾句」、「老公的反應」，原PO也回應「我媽有噴他一波，就說，如果今天是因為女方出軌還是有哪裡做的不夠好什麼的，也就算了，為了一支香要我們離婚會不會太扯」、「老公也是離婚其中一個原因，要是今天他能硬起來，我公公再怎麼胡鬧也沒用」。（編輯：郭佩蓉）