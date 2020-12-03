「民主女神」周庭被判刑10個月　日媒第一時間關注推播

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「民主女神」周庭被判刑10個月　日媒第一時間關注推播

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-12-03 10:13:38｜update2020-12-03 10:14:15

黃之鋒 林朗彥 周庭
▲黃之鋒、林朗彥、周庭3人，於2020年11月23日前往西九龍法院應訊。（圖／美聯社／達志影像）
香港眾志前秘書長黃之鋒（ 24 歲）、主席林朗彥（ 26 歲）和成員周庭（ 24 歲）昨（ 2 ）日被控於去年 6 月參與包圍警察總部示威，分別被判刑 13.5 個月、7 個月及 10 個月。周庭本身精通日語，會在個人 YouTube 頻道與推特以日文發表內容，被日本媒體形容為是「民主女神」。昨日判決一出，多個日本媒體快速推播，推特社群上日本網友也使用「#釋放周庭」（ #FreeAgnesChow ）的標籤為周庭加油打氣。
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日本《每日新聞》引述港媒報導，3 位民運人士於今年 8 至 9 月期間被逮捕，獲得保釋後在 11 月 23 日前往西九龍法院應訊。當時日本官房長官加藤勝信表示，日本正嚴重關注香港的局勢，強調支持香港在一國兩制下，維持自由開放的體系。
周庭 11 月 27 日曾透過拘留所會面支持者的推特，以日文向支持者表達謝意「聽聞很多日本的民眾聲援我，使我變得堅強，謝謝大家」。

日本 TBS 電視台報導，這是香港民運人士周庭首度接受實行判決，刑期為 10 隔月，在法庭上聽到判決是感覺自己正在哭泣；日本富士電視台（ FNN ）引用港媒報導，辯護人以因為周庭沒有前科希望法庭寬大處理，但周庭聽到判決時仍然流下了眼淚。

▲（圖／翻攝自日本TBS）
▲日本TBS對周庭被判刑10個月的報導。（圖／翻攝自日本TBS）
日本《經濟新聞》報導指，周庭等人認定參與「煽動及違法集會」等行為，其參與的示威活動是在《港區國安法》於 7 月實施以前，但香港法院透過嚴懲知名民運人士，可能讓香港社會產生「寒蟬效應」。

日本《產經新聞》報導，國內的共產黨委員長志位和夫批評，此辦判決是強推《港區國安法》的新打壓方式，呼籲中國高層立即停止在香港的野蠻打壓。其他主流媒體，包括日本電視台（日本テレビ）、《 NewsWeek 》等都有在推特上社群上發文。

▲（圖／翻攝自
▲日本電視台在推特上發佈「速報」。（圖／翻攝自 Twitter）
今（ 3 ）日同時也是周庭的 24 歲生日，令支持者難過周庭要在獄中度過生日。據《立場新聞》報導，昨（ 2 ）日判決出爐後，有上百名支持者在西九龍法院外聲援 3 人，其中一名 60 多歲的團隊成員表示，曾經在 3 年前與周庭一同在終審法院門前吃蛋糕為她慶生，這是他無法準備禮物，也說不出「生日快樂」。

推特上，周庭的帳號有人代發「周庭判刑 10 個月，確定收監，申請保釋被駁回」短短的推文有 2.2 萬人轉發。許多日本支持者發文為生日的周庭加油，並附上推特帳號在用戶生日時施放汽球的特效截圖。也有網友將日本報紙上有關判決的報導派拍下，為周庭加油。
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▲12月3日是周庭的24歲生日，不少日本網友透過推特為周庭加油。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲日本的報紙也對香港3為民運人士的判決做出報導，日本網友將此拍下，為周庭等人應援。（圖／翻攝自 Twitter）
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▲推特惠在用戶設定的生日期間，在個人檔案上加入施放氣球的特效。日本網友將此截圖，並發文為周庭加油。（圖／翻攝自 Twitter）
 
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