「民主女神」周庭被判刑10個月　日媒第一時間關注推播

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周庭 11 月 27 日曾透過拘留所會面支持者的推特，以日文向支持者表達謝意「聽聞很多日本的民眾聲援我，使我變得堅強，謝謝大家」。
日本 TBS 電視台報導，這是香港民運人士周庭首度接受實行判決，刑期為 10 隔月，在法庭上聽到判決是感覺自己正在哭泣；日本富士電視台（ FNN ）引用港媒報導，辯護人以因為周庭沒有前科希望法庭寬大處理，但周庭聽到判決時仍然流下了眼淚。
日本《經濟新聞》報導指，周庭等人認定參與「煽動及違法集會」等行為，其參與的示威活動是在《港區國安法》於 7 月實施以前，但香港法院透過嚴懲知名民運人士，可能讓香港社會產生「寒蟬效應」。
日本《產經新聞》報導，國內的共產黨委員長志位和夫批評，此辦判決是強推《港區國安法》的新打壓方式，呼籲中國高層立即停止在香港的野蠻打壓。其他主流媒體，包括日本電視台（日本テレビ）、《 NewsWeek 》等都有在推特上社群上發文。
今（ 3 ）日同時也是周庭的 24 歲生日，令支持者難過周庭要在獄中度過生日。據《立場新聞》報導，昨（ 2 ）日判決出爐後，有上百名支持者在西九龍法院外聲援 3 人，其中一名 60 多歲的團隊成員表示，曾經在 3 年前與周庭一同在終審法院門前吃蛋糕為她慶生，這是他無法準備禮物，也說不出「生日快樂」。
推特上，周庭的帳號有人代發「周庭判刑 10 個月，確定收監，申請保釋被駁回」短短的推文有 2.2 萬人轉發。許多日本支持者發文為生日的周庭加油，並附上推特帳號在用戶生日時施放汽球的特效截圖。也有網友將日本報紙上有關判決的報導派拍下，為周庭加油。