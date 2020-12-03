70歲長者在中天自焚　江啟臣：看到網路嘲諷讓人心冷

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70歲長者在中天自焚　江啟臣：看到網路嘲諷讓人心冷

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-12-03 11:02:30

行政院長蘇貞昌20日再次到立法院嘗試施政報告並備質詢，但在國民黨杯葛下，他依舊無法上台。國民黨主席江啟臣表示「因為蘇貞昌不尊重在野、不懂得謙卑」、「杯葛不是沒有理由」。（圖／記者陳弘志攝，2020.11.20）
▲國民黨主席江啟臣在網路上看到一些網友對70歲長者在中天電視台前自焚抗議的嘲諷文字，感觸「社會對立的氛圍讓人心冷」。（圖／記者陳弘志攝）
70歲的孫姓長者在中天電視台大門前自焚引發關注，國民黨主席江啟臣3日呼籲支持者再怎麼悲憤，千萬都要愛惜自己，不要自我犧牲。他也提到事發後，他卻在網路上看到一些網友對70歲長者的嘲諷文字，「社會對立的氛圍讓人心冷」。
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▲▲一名孫姓老翁昨（2）晚在中天電視台門前自焚，頭部與上半身36％灼傷。事發後，警方也在中天保全處找到孫翁遺書，內容沉痛交代女兒「千萬不要吃萊牛」。（圖／翻攝自民眾提供畫面）
▲一名孫姓老翁2日晚間在中天電視台門前自焚，頭部與上半身36％灼傷。（圖／翻攝自民眾提供畫面）
以下是江啟臣透過臉書發表他對自焚案的看法全文：
愛護新聞自由，守護民主的兄弟姐妹，再如何悲憤，千萬不要輕言犧牲。

大家應該都看到報導，昨晚一位孫伯伯在中天門口，以自焚表達對政府的諸多不滿。啟臣看到烈火竄出的畫面，看到站在火光中70歲長者決然的身影，感到心痛萬分！

更想不到的，是隨後在網上看到的嘲諷，社會對立的氛圍讓人心冷。

據報導，孫伯伯仍在搶救中，啟臣邀請大家一起為孫伯伯祈福，希望他能平安康復。

我也要拜託大家，監督政府大家一起努力，再如何悲憤，千萬要愛惜自己，不要再自我犧牲，別讓愛我們的朋友心痛心疼。

民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨佔。但我們更需珍視彼此的生命；因為只有繼續一起奮鬥拚搏，才能勇敢捍衛我們的民主與自由。

孫伯伯的沈痛表達，政府應該深刻檢討。

蔡政府就任以來慣性用人數優勢，強行通過各種荒腔走板的政策，其過程缺乏社會溝通，沒有轉圜餘地，讓被壓迫的民眾已經喘不過氣，社會對立與日俱增。正因如此，抗爭手段才會逐步升高。

執政者應該收起傲慢，對不同民意給予應有的尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。

期望傷者平安，悲劇不再發生，正義能夠重現。
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