YouTube今年熱門榜出爐！疾管署宣導片「點閱460萬」奪冠

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此外，YouTube指出，今年榜單中創作者陳述有關個人生活的隱私和動態內容成為大眾關注的焦點，在「熱門影片」排行榜中就有遭襲擊、爆料報導事件、頻道解散等與創作者個人有關的影片上榜，不只引發媒體報導，影片更有超過上萬的網友留言關切；與情感面有關的影片，像是親情或與寵物之間的羈絆，都能引起觀眾共鳴點擊觀看；另外，雖然影片製作越來越專業且主題包羅萬象，但隨手紀錄的影片也有機會突破重圍獲得高觀看次數。
「熱門音樂影片」榜單中，涵蓋多元曲風和語言類型的影片。YouTube表示，特別的是台灣因為疫情狀況穩定，民眾得以走進戲院，讓優質的國片有機會獲得更多關注，並帶動了主題曲的人氣，包含鄧紫棋為電影《可不可以，你也剛好喜歡我》演唱主題曲《很久以後》奪下排行榜的冠軍。
今年「熱門創作者」排行榜中，在台灣的外國創作者大放異彩。YouTube指出，「莫彩曦Hailey」、「Ku's dream酷的夢-」、「韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸」，分別拿下排行榜中的第五名、第七名及第八名，這是首度有多位外國創作者同時登上創作者相關的榜單，顯見台灣觀眾對於外國人如何看台灣相當好奇，而這些頻道更帶領台灣觀眾認識異國文化；一般大眾不僅對文化差異充滿好奇心進而促使訂閱相關頻道外，對於超自然現象未知領域以及醫學相關的實用生活知識也是求知若渴，從名列「熱門創作者」第一名與第九名的「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」與 「77老大」便可看出。
「快速竄升創作者」榜單上，有越來越多獨具個人風格且更專精的分眾內容創作。YouTube舉例，目前有許多居家改造類型的頻道，但「小宅實驗」更專注在小坪數或適合小資族的改造建議；有別於其他鋼琴演奏類別的內容；「Pan Piano」創作者以動漫造型演奏動漫主題曲，抓住動漫迷的目光。
而拿下「快速竄升創作者」排行榜冠軍，則是「反正我很閒」。YouTube分析，影片內容看似無厘頭卻富含深刻寓意，該頻道內容不只帶起許多流行語，獨創的「羅馬競技生死鬥」更在全台大學中掀起熱潮。
YouTube最後表示，從今年上榜的影片可以發現，更專精的分眾內容所創造的差異化特色，讓這些頻道在短時間內吸引到對該主題有興趣的觀眾並快速獲得大量訂閱。